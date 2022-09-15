Как правильно приготовить Бефстроганов

Какое блюдо связано с русским графом и французским поваром? Конечно же, известный во всем мире бефстроганов! Шеф-повар Александр Журкин в программе «Будь, готовь!» рассказал, как приготовить это блюдо.

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Берем мясо. Убираем жесткую жилу, ее можно отправить на бульон. Затем нарезаем мясо тонкой соломкой. Для того, чтобы мясо было легче резать, подморозьте его. Добавляем масло. Отправляем мясо на одну сторону сковородки и ни в коем случае сразу не перемешивать, даем мясу поджариться.

Пока жарится мясо с одной стороны, режем лук полукольцами и добавляем на другую сторону сковородки и тоже сразу не перемешиваем. Мясо прихватилось, теперь его надо перевернуть и снова оставить на несколько минут. Пока обжаривается мясо, займемся грибами. Их надо не мыть, а чистить. Грибы нарезаем пластинками. Добавляем их к мясу и продолжаем обжаривать на высокой температуре.

Добавим маринованных огурцов. Сначала нарезаем пластинками, потом соломкой. Добавляем воды и горчицу. Все хорошо перемешиваем и томим на огне. Потом добавляем соль, перец и кусочек сливочного масла. Мясу нужно хорошо протомиться, поэтому снижаем температуру до минимума.

Говорят, что этот рецепт придумал французский повар Андре Дюпон, который служил у графа Строганова. Блюдо подавали на бесплатных обедах, куда мог прийти любой человек. Наше блюдо почти готово, добавим немножко свежих томатов и тонко нарезанные шампиньоны для аромата и вкуса, а также свежий шпинат.

Это блюдо покорит вас сочностью и нежным ароматом грибов. Его можно подавать с картофельным пюре или с овощным соте.