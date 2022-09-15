Диетолог рассказал, кому нельзя есть суп

«Если речь идет про качество тела, то же ожирение, то супы только мешают. За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей.», — сказал Алексей Калинчев.