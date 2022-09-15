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1 час назад

Диетолог Калинчев рассказал, кому нельзя есть суп

Диана Товсепова

Людям с ожирением супы могут мешать в борьбе с лишними килограммами. Об этом рассказал врач-диетолог, эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев изданию Ura.ru.

Диетолог рассказал, кому нельзя есть суп
Фото: PxherePxhere

По словам специалиста, в большинстве случаев употребление в пищу супов может помочь улучшить функционирование ЖКТ. Однако тем, у кого уже есть проблемы с лишним весом, привычка есть жидкое на обед может только навредить.

«Если речь идет про качество тела, то же ожирение, то супы только мешают. За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей.», — сказал Алексей Калинчев.

При этом врач рекомендовал быть осторожными с острыми модными сейчас супами.

А вот обычные супы врач рекомендует есть детям и людям с хроническими заболеваниями пищеварительной сферы.

Ранее мы писали о том, чем опасен морс.

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