Главные ошибки при варке гречки

Гречка способствует очищению организма от вредных веществ, оказывает антиоксидантное действие, повышает сопротивляемость организма. Ее не зря называют «царицей круп», гречка – настоящий кладезь полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Какие ошибки при варке гречки лишают ее всей пользы, читайте в нашей новости.

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Гречка продукт, который сложно испортить, но чтобы она действительно была полезной, варить гречку нужно по правилам. Нельзя использовать некачественную, неочищенную крупу. Перед варкой очень важно очистить крупу от прогорклых крупинок, полностью промыть от шелухи и пыли.

Саму термическую обработку (варку) гречки можно назвать ошибкой, так как лучший способ ее приготовления — замачивание. Крупу можно замочить на ночь в воде комнатной температуры, она «разварится» и даст намного больше пользы, так как сохранит больше витаминов, нутриентов и пищевых волокон.

— Юлия Дмитриева, нутрициолог