Как легко сделать варенье из облепихи

Сезон облепихи длится с августа по октябрь. Это значит, что сейчас уже самое время ее собирать. Облепиха обладает огромным количеством полезных свойств. Ягода является богатым источником каротина, железа, витамина Е, а также микроэлементов — натрия, калия, кальция, магния и фосфора. Если вы уже заморозили облепиху на зиму, можно сделать из нее варенье. Делимся легким рецептом в материале "Рамблера".

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На приготовление варенья у вас уйдет 9 часов. При этом готовка займет всего 30 минут вашего активного участия. Вам понадобятся всего два ингредиента: облепиха и сахар. На 1 килограмм ягод нужно 1,5 килограмма сахара.

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Рецепт приготовления

1 шаг: переберите облепиху, очистите ее от веток и листьев и хорошо промойте под водой.

2 шаг: положите ягоды в кастрюлю и засыпьте песком.

3 шаг: оставьте облепиху настаиваться на несколько часов или на всю ночь. Благодаря этому она даст сок.

4 шаг: варите облепиху на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.

5 шаг: после кипения подержите облепиху на маленьком огне около 20 минут. Если на варенье образовалась пенка, снимите ее.

6 шаг: стерилизуйте банки, налейте в них варенье, закатайте и укутайте.

Хранить варенье нужно в темном месте при прохладной температуре.