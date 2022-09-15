Есть любимые десерты при похудении можно. Но нужно учитывать один нюанс

Учёные обнаружили, что десерты можно включать в рацион, даже если вы хотите похудеть. Но нужно при этом не забывать о семенах чиа.

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Диетологи называют семена чиа секретным оружием. Всё дело в том, что в этих продуктах содержится белок, клетчатка и омега-3. При этом последние жирные кислоты ещё и полезны для сердца.

Благодаря семенам чиа можно ускорить процесс похудения и уменьшить жир на животе. Для этого нужно просто добавить этот ингредиент в десерт.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в «Европейском журнале клинического питания», отмечается, что семена чиа при добавлении в блюдо подавляют аппетит и усиливают ощущение сытости. Кроме того, учёные обнаружили, что эти семена содержат большое количество железа, ускоряют обмен веществ и улучшают пищеварение.

Как подчёркивает диетолог Тара Коллингвуд, благодаря клетчатке семена чиа помогают насытиться надолго. Кроме того, они считаются отличным источником жира и белка.