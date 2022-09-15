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2 часа назад

Можно смело брать – он настоящий: Росконтроль назвал лучшие марки кофе

Primpress

Россиянам назвали лучшие марки кофе, которые можно найти в большинстве супермаркетов, расположенных в разных регионах страны. Главным критерием для отбора была натуральность продукта. В итоге эксперты Росконтроля назвали лучшие марки кофе, который признали действительно настоящим, сообщает PRIMPRESS.

Можно смело брать – он настоящий: Росконтроль назвал лучшие марки кофе
Фото: PRIMPRESS - Новости ПриморьяPRIMPRESS - Новости Приморья

Отмечается, что специалисты экспертного центра союза потребителей проверили немало образцов одного из любимых среди россиян напитков. Большинство наших граждан предпочитает пить с утра до или после завтрака именно кофе, а потому людям важно знать, какой именно продукт является лучшим и может быть рекомендован к покупке.

В Росконтроле исследовали сразу два вида кофе: растворимого и молотого. Среди первых лидером назвали кофе марки Jardin. Образец получил самые высокие оценки не только потому, что это настоящий кофе, но и по причине того, что его состав оказался безупречным с точки зрения безопасности. Ведь многие производители грешат тем, что добавляют в кофе консерванты или там попадаются следы пестицидов. Но здесь этого не были ни грамма.

Кроме того, сорт данного сублимированного кофе оказался таким же, какой был указан на упаковке, это арабика. Также в список лучших растворимых отнесли бренды Tchibo Exclusive, Nescafe Classic, Today и Jacobs Monarch.

А среди марок молотого кофе в Росконтроле поставили на первое месо сразу два бренда: это Davidoff и Dallmayr prodomo. Анализ показал, что это настоящий продукт, отвечающий всем требованиям и стандартам. Но удивительно, что в целом оценки такого кофе оказались даже немного ниже тех, что получили растворимые образцы.

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