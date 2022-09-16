Названа специя для профилактики инфарктов и инсультов

Куркума поможет восстановить кожу после летнего загара, повысит продуктивность, избавит от осенней хандры, а также защитит от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Куркума – это растение семейства имбирных. Еще 600 лет до нашей эры в Индии ее активно использовали не только в кулинарии, но и для лечения различных болезней, отметила эксперт. О ее необычных свойствах помнят и сейчас, применяя для профилактики многих заболеваний.

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В частности, куркума помогает коже восстановиться после летнего загара, отмечает диетолог.

"Ее ярко-желтый цвет говорит о присутствии большого количества каротиноидов. Каротиноиды – это как раз предшественники витамина A, который полезен для кожи",

– уточнила она.

Кроме того, куркума поддерживает здоровье нервной системы, что особенно важно в осенний период, продолжает эксперт. По ее словам, многие испытывают сильный стресс, когда после отпуска приходится возвращаться к рабочему режиму и активно включаться во все процессы.

"У многих людей, кстати, встречаются сезонные аффективные расстройства, осенняя депрессия. Она часто бывает связана со снижением выработки нейротрофического фактора мозга. Куркума, наоборот, немного усиливает выработку нейротрофического фактора мозга и таким образом помогает нам бороться с депрессией",

– пояснила Марина Макиша в интервью программы "Доктор 24".

Специя поможет повысить продуктивность и будет полезной добавкой для тех, кто учится. Однако эксперт отмечает, что детям ее нужно употреблять с осторожностью из-за высокого риска аллергии. Начинать включать куркуму в рацион лучше с 10–14 лет, советует специалист.

"Есть исследования, которые показали, что куркумин (активный компонент куркумы. – Прим. ред.) способен влиять на уровень плохого холестерина подобно статинам (лекарствам, понижающим уровень холестерина. – Прим. ред.). То есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов куркума – очень хорошая добавка",

– считает диетолог.

Однако статины ни в коем случае нельзя заменить куркумой, предупредила она. Отмена препаратов может быть только по рекомендации врача. Куркума скорее будет дополнением к общему лечению, нежели замена медикаментов, говорит Марина Макиша.