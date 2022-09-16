Почему грецкие орехи продлевают жизнь

Ученые доказали, что употребление в пищу грецких орехов способно реально продлить нам жизнь. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

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О том, что грецкие орехи полезны для здоровья говорят многие исследования. Однако последнее исследование ученых стало самым продолжительным и наиболее исчерпывающим проектом, показывающим, что простого добавления горсти грецких орехов в свой рацион достаточно, чтобы в более позднем возрасте быть здоровее.

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Более того, это исследование показывает, что грецкие орехи — это простой и доступный продукт питания, способный снизить факторы риска сердечных заболеваний, если их есть в молодом и среднем возрасте.

Ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты предполагают, что грецкие орехи могут выступать в качестве «моста» к другим здоровым привычкам на протяжении всей жизни. Они говорят об уникальном сочетании питательных веществ в грецком орехе.

Так, по данным специалистов грецкий орех — единственный орех, который является отличным источником омега-3 альфа-линоленовой кислоты растительного происхождения, которая, как доказано, влияет на здоровье сердца и мозга. Всего одна порция грецких орехов (примерно горсть) может похвастаться впечатляющим набором питательных веществ, которые поддерживают общее состояние здоровья. Так, в горсти орехов содержится четыре грамма белка, два грамма клетчатки и магний (45 миллиграммов). Грецкие орехи также содержат многочисленные антиоксиданты, в том числе полифенолы.

В частности, об этом говорят результаты исследования развития риска коронарных артерий у молодых взрослых (CARDIA). Это долгосрочное исследование, проводимое при поддержке Национального института сердца, легких и крови Национального института здравоохранения.

Исследователи проанализировали показатели 3023 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Данные участников впервые были собраны в четырех полевых центрах, расположенных в Чикаго, Миннеаполисе, Окленде и Бирмингеме в 1985-1986 гг. На протяжении всего периода отслеживания история питания, о которой сообщали сами пациенты, регистрировалась трижды: в начале исследования, по прошествии семи лет и через 20 лет. Физические и клинические измерения также проводились во время нескольких обследований в течение 30 лет.

Участников исследования распределили в одну из трех категорий в зависимости от их диеты: 352 были признаны «потребителями грецких орехов», 2494 были помещены в категорию «другие орехи», а 177 были названы «не употребляющими орехи». После этого исследователи искали любые взаимосвязи между факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая рацион питания, курение, состав тела, кровяное давление, липиды плазмы (например, триглицериды), уровень глюкозы в крови натощак и концентрацию инсулина.

«Похоже, что те, кто ест грецкие орехи, имеют уникальный фенотип тела, который несет в себе другие положительные последствия для здоровья, такие как улучшение качества питания, особенно когда они начинают есть грецкие орехи с раннего возраста до среднего возраста — поскольку риск хронических заболеваний , таких как болезни сердца , ожирение и диабет, с годами повышается», — говорится в заявлении профессора эпидемиологии и общественного здравоохранения Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты и ведущего исследователя CARDIA Лин М. Стеффен.

Общее среднее потребление грецких орехов во время исследования составляло примерно три четверти горсти в день. Потребление среди «потребителей других видов орехов» составляло около полутора горстей в день.

Оказалось, что употребление в пищу грецких орехов также было связано с меньшим набором веса в течение периода отслеживания. Так, среди любящих грецкие орехи было меньше тех, кто страдал ожирением по сравнению с двумя другими категориями. Кроме того, у потребителей грецких орехов наблюдались значительно более низкие концентрации глюкозы в крови натощак, чем у тех, кто не ел орехи, в то время как у тех, кто ел другие орехи, был более высокий уровень "плохого" холестерина.