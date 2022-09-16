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15 минут назад

Диетолог назвала самое полезное растительное масло

Москва24

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 назвала нерафинированное растительное масло первого отжима самым полезным для здоровья.

Диетолог назвала самое полезное растительное масло
Фото: m24.rum24.ru

Чтобы организм нормально функционировал, в рационе человека обязательно должно быть не менее 30% жиров. Причем как животных, так и растительных, говорит эксперт. Все растительные масла по-своему полезны, поэтому лучше их чередовать. Чтобы получить максимальную пользу, Королева советует покупать нерафинированный продукт первого отжима.

"Лучше выбирать масло первого отжима, чтобы получить всю гамму полезных компонентов из состава и направить их на пользу собственному здоровью", – говорит диетолог.

Специалист подчеркивает, что любое масло быстро окисляется, поэтому лучше покупать его в небольших объемах.

"Масло не стоит дольше 6 недель. Его, конечно, лучше из небольших емкостей использовать и покупать в темном стекле. Надо брать из заднего ряда на полке в магазине, когда друг за другом стоят эти бутылочки на прилавке, из более темного места, чтобы это масло не подвергалось окислению под действием солнечного света и просто света люминесцентных ламп", – советует Королева.

Ранее россиянам напомнили о полезных свойствах тыквенного масла. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, оно положительно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Если употреблять этот продукт на регулярной основе, то он будет способствовать устранению причин повышения давления.

Еда,Маргарита Королева,Елена Соломатина,
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