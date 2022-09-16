Диетолог назвала самое полезное растительное масло

"Масло не стоит дольше 6 недель. Его, конечно, лучше из небольших емкостей использовать и покупать в темном стекле. Надо брать из заднего ряда на полке в магазине, когда друг за другом стоят эти бутылочки на прилавке, из более темного места, чтобы это масло не подвергалось окислению под действием солнечного света и просто света люминесцентных ламп", – советует Королева.