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1 час назад

Диетолог развеяла миф о пользе салатов

Lenta.ru

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU развеяла миф о пользе салатов.

Диетолог развеяла миф о пользе салатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, овощи и фрукты лучше всего употреблять целиком. Она отметила, что это полезнее для жевательного аппарата, сжигания калорий, притока крови и чувства насыщения.

«Если при его производстве происходит контакт с какими-то железными элементами, это терки, кухонные комбайны, то быстрее идут процессы окисления. Правда, если вы съедите этот салат сразу, то ничего страшного не будет, а вот если будете его хранить долго, то часть витаминов будет потеряна», —

Еда,Дарья Русакова,
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