Диетолог развеяла миф о пользе салатов

«Если при его производстве происходит контакт с какими-то железными элементами, это терки, кухонные комбайны, то быстрее идут процессы окисления. Правда, если вы съедите этот салат сразу, то ничего страшного не будет, а вот если будете его хранить долго, то часть витаминов будет потеряна», —