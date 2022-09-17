Как восполнить дефицит йода с помощью еды

Здоровый рацион можно считать таковым, если он будет сбалансирован по содержанию не только калорий и макронутриентов, но и витаминов с микроэлементами. Один из важнейших для здоровья человека микроэлементов — йод. Как скорректировать его недостаток с помощью питания, «Рамблер» узнал у эксперта.

Фото: Рамблер Рамблер

Организм здорового взрослого человека содержит 15-20 мг йода, из которого — 70-80% находится в щитовидной железе. Йод — эндемический элемент: есть регионы с недостаточным его содержанием в почве, растениях, воде, что может привести к поражению щитовидной железы у местных жителей.

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Йод — незаменимая часть гормонов щитовидной железы, которые участвуют в росте и дифференцировке всех тканей организма, в образовании тепловой энергии, регулируют водно-солевой баланс, обмен белков, жиров и углеводов, работу печени и сердечно-сосудистой системы.

Лушникова Ольга диетолог-терапевт

При недостаточном поступлении йода в организм может развиться эндемический зоб с гипотиреозом.

Ольга Лушникова называет основные проявления эндемического зоба:

замедление основного обмена,

необъяснимое увеличение массы тела,

артериальная гипертензия,

отеки,

одутловатость лица,

запоры,

апатия,

сонливость,

слабость,

утомляемость,

снижение интеллектуальных способностей,

осиплость голоса,

сухость кожи,

ломкость волос,

тератогенный эффект у плода,

отставание в росте и развитии у детей вплоть до развития «йодного кретинизма».

Суточная потребность взрослого человека в йоде составляет 150 мкг в сутки, у беременных и кормящих женщин потребность увеличивается до 300 мкг в сутки.

Среди главных пищевых источников йода Ольга Лушникова называет:

печень трески - до 800 мкг на 100 г,

морские водоросли - около 300 мкг,

морская рыба: хек - 160 мкг, минтай, навага, пикша, сайда - 150 мкг, треска, путассу - 135 мкг;

кальмары - 200 мкг;

креветки - 130 мкг;

желток куриного яйца - 33 мкг;

фасоль - 12 мкг;

молоко - 9 мкг;

а также хурма, черника, фейхоа.

Одним из наиболее доступных источников йода является йодированная соль. Ольга Лушникова говорит, что использование ее на постоянной основе снижает риск йододефицита.