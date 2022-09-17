Как восполнить дефицит йода с помощью еды

Здоровый рацион можно считать таковым, если он будет сбалансирован по содержанию не только калорий и макронутриентов, но и витаминов с микроэлементами. Один из важнейших для здоровья человека микроэлементов — йод. Как скорректировать его недостаток с помощью питания, «Рамблер» узнал у эксперта.
Организм здорового взрослого человека содержит 15-20 мг йода, из которого — 70-80% находится в щитовидной железе. Йод — эндемический элемент: есть регионы с недостаточным его содержанием в почве, растениях, воде, что может привести к поражению щитовидной железы у местных жителей.
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Йод — незаменимая часть гормонов щитовидной железы, которые участвуют в росте и дифференцировке всех тканей организма, в образовании тепловой энергии, регулируют водно-солевой баланс, обмен белков, жиров и углеводов, работу печени и сердечно-сосудистой системы.
Одним из наиболее доступных источников йода является йодированная соль. Ольга Лушникова говорит, что использование ее на постоянной основе снижает риск йододефицита.
Помимо проживания в районах с низким содержанием йода в воде и почве, к его дефициту могут приводить: недостаток в рационе кобальта, меди, молибдена, кальция, незаменимых аминокислот, применение некоторых лекарственных препаратов (мерказолил, сульфаниламиды, циклосерин, пропранолол, кордарон, левомицетин и другие), а также табакокурение!