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53 минуты назад

Как восполнить дефицит йода с помощью еды

Катя Кобышева
Лушникова Ольгаэксперт

Здоровый рацион можно считать таковым, если он будет сбалансирован по содержанию не только калорий и макронутриентов, но и витаминов с микроэлементами. Один из важнейших для здоровья человека микроэлементов — йод. Как скорректировать его недостаток с помощью питания, «Рамблер» узнал у эксперта.

Как восполнить дефицит йода с помощью еды
Фото: РамблерРамблер

Организм здорового взрослого человека содержит 15-20 мг йода, из которого — 70-80% находится в щитовидной железе. Йод — эндемический элемент: есть регионы с недостаточным его содержанием в почве, растениях, воде, что может привести к поражению щитовидной железы у местных жителей.

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Йод — незаменимая часть гормонов щитовидной железы, которые участвуют в росте и дифференцировке всех тканей организма, в образовании тепловой энергии, регулируют водно-солевой баланс, обмен белков, жиров и углеводов, работу печени и сердечно-сосудистой системы.
Лушникова Ольга
Лушникова Ольгадиетолог-терапевт

При недостаточном поступлении йода в организм может развиться эндемический зоб с гипотиреозом.

Ольга Лушникова называет основные проявления эндемического зоба:

  • замедление основного обмена,
  • необъяснимое увеличение массы тела,
  • артериальная гипертензия,
  • отеки,
  • одутловатость лица,
  • запоры,
  • апатия,
  • сонливость,
  • слабость,
  • утомляемость,
  • снижение интеллектуальных способностей,
  • осиплость голоса,
  • сухость кожи,
  • ломкость волос,
  • тератогенный эффект у плода,
  • отставание в росте и развитии у детей вплоть до развития «йодного кретинизма».

Суточная потребность взрослого человека в йоде составляет 150 мкг в сутки, у беременных и кормящих женщин потребность увеличивается до 300 мкг в сутки.

Среди главных пищевых источников йода Ольга Лушникова называет:

  • печень трески - до 800 мкг на 100 г,
  • морские водоросли - около 300 мкг,
  • морская рыба: хек - 160 мкг, минтай, навага, пикша, сайда - 150 мкг, треска, путассу - 135 мкг;
  • кальмары - 200 мкг;
  • креветки - 130 мкг;
  • желток куриного яйца - 33 мкг;
  • фасоль - 12 мкг;
  • молоко - 9 мкг;
  • а также хурма, черника, фейхоа.

Одним из наиболее доступных источников йода является йодированная соль. Ольга Лушникова говорит, что использование ее на постоянной основе снижает риск йододефицита.

Помимо проживания в районах с низким содержанием йода в воде и почве, к его дефициту могут приводить: недостаток в рационе кобальта, меди, молибдена, кальция, незаменимых аминокислот, применение некоторых лекарственных препаратов (мерказолил, сульфаниламиды, циклосерин, пропранолол, кордарон, левомицетин и другие), а также табакокурение!
Лушникова Ольга
Лушникова Ольгадиетолог-терапевт
Еда,
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