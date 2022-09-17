Врач рассказал о пользе и вреде брокколи

Брокколи — продукт, который улучшает работу ЖКТ, а также содержит клетчатку, необходимую для поддержания микрофлоры кишечника. О пользе и вреде овоща — в материале «Вечерней Москвы».
По словам врача — эндокринолога-диетолога Антона Полякова, основная польза брокколи заключается в большой концентрации вещества индол-3-карбинола, которое участвует в детоксикации эстрогенов.
— После выработки эстрадиола гормон выводится из организма, однако его неправильный вывод приводит к ряду проблем, — пояснил Поляков.
По словам диетолога, неправильный вывод гормона у женщин может привести к фиброзно-кистозной мастопатии, эндометриозу, миомам, полипам в толстом кишечнике и желчном пузыре. А у мужчин повышается риск аденомы простаты.
Специалист подчеркнул, что индол-3-карбинол — это вещество, которое усиливает детоксикацию эстрогенов по безопасному пути, что помогает поддерживать репродуктивное здоровье человека.
— Брокколи также содержит высокую концентрацию растворимой и нерастворимой клетчатки, — прокомментировал диетолог.
По словам собеседника «ВМ», нерастворимая клетчатка работает над очищением организма, а растворимая — как пребиотик, который питает полезную среду в организме.
Однако, помимо полезных свойств, брокколи также снижает уровень гормонов щитовидной железы, поэтому людям, которые страдают нарушениями работы органа, следует осторожно включать овощ в рацион, предупредил специалист.