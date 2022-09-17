Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
55 минут назад

Врач рассказал о пользе и вреде брокколи

Вечерняя Москва

Брокколи — продукт, который улучшает работу ЖКТ, а также содержит клетчатку, необходимую для поддержания микрофлоры кишечника. О пользе и вреде овоща — в материале «Вечерней Москвы».

Врач рассказал о пользе и вреде брокколи
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам врача — эндокринолога-диетолога Антона Полякова, основная польза брокколи заключается в большой концентрации вещества индол-3-карбинола, которое участвует в детоксикации эстрогенов.

— После выработки эстрадиола гормон выводится из организма, однако его неправильный вывод приводит к ряду проблем, — пояснил Поляков.

По словам диетолога, неправильный вывод гормона у женщин может привести к фиброзно-кистозной мастопатии, эндометриозу, миомам, полипам в толстом кишечнике и желчном пузыре. А у мужчин повышается риск аденомы простаты.

Специалист подчеркнул, что индол-3-карбинол — это вещество, которое усиливает детоксикацию эстрогенов по безопасному пути, что помогает поддерживать репродуктивное здоровье человека.

— Брокколи также содержит высокую концентрацию растворимой и нерастворимой клетчатки, — прокомментировал диетолог.

По словам собеседника «ВМ», нерастворимая клетчатка работает над очищением организма, а растворимая — как пребиотик, который питает полезную среду в организме.

Однако, помимо полезных свойств, брокколи также снижает уровень гормонов щитовидной железы, поэтому людям, которые страдают нарушениями работы органа, следует осторожно включать овощ в рацион, предупредил специалист.

Еда,Антон Поляков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители