Как быстро приготовить 3 литра квашеной капусты

Сегодня расскажем, как приготовить вкуснейшую квашеную капусту.
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь
Для приготовления вам понадобится:
белокочанная капуста - 2 кг.
морковь - 200 гр.
соль - 40 гр.
перец душистый горошком - 5-6 шт.
лавровый лист - 1 шт.
тмин - 1-2 щепотки.
Тщательно промойте и очистите овощи.
Нашинкуйте капусту тонкой соломкой и натрите морковь на терке. После переложите овощи в миску, посолите, перемешайте руками и немного надавите, чтобы выделился сок, говорится в сообществе Dacha_sadovod.
Теперь добавьте к овощам лаврушку, перец и тмин. Снова перемешайте все ингредиенты.
Поместите капусту в чистую и сухую трехлитровую банку, как следует утрамбуйте.
Накройте банки марлей и оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня.
Периодически протыкайте капусту деревянной палочкой. После отправьте капусту в холодильник. Приятного аппетита!