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1 час назад

Как быстро приготовить 3 литра квашеной капусты

Крестьянская жизнь

Сегодня расскажем, как приготовить вкуснейшую квашеную капусту.

Как быстро приготовить 3 литра квашеной капусты
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь
Для приготовления вам понадобится:
  • белокочанная капуста - 2 кг.
  • морковь - 200 гр.
  • соль - 40 гр.
  • перец душистый горошком - 5-6 шт.
  • лавровый лист - 1 шт.
  • тмин - 1-2 щепотки.
  1. Тщательно промойте и очистите овощи.
  2. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой и натрите морковь на терке. После переложите овощи в миску, посолите, перемешайте руками и немного надавите, чтобы выделился сок, говорится в сообществе Dacha_sadovod.
  3. Теперь добавьте к овощам лаврушку, перец и тмин. Снова перемешайте все ингредиенты.
  4. Поместите капусту в чистую и сухую трехлитровую банку, как следует утрамбуйте.
  5. Накройте банки марлей и оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня.
  6. Периодически протыкайте капусту деревянной палочкой. После отправьте капусту в холодильник. Приятного аппетита!
Еда,
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