Названы самые полезные домашние заготовки

По словам эксперта, соль и сахар необходимо свести к минимуму, уксус и некачественное растительное масло тоже стоит отложить. Вместо них Гинзбург предлагает использовать томатную пасту и пряности.

Полезным Гинзбург назвал и лечо, добавив при этом, что готовить его следует без уксуса. Также эксперт призвал отказаться от заготовок, приготовление которых требует использование рассола. В них очень много соли, а следовательно, никакой пользы они не принесут, а, напротив, могут доставить проблемы со здоровьем.