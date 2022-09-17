Названы самые полезные домашние заготовки

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал хозяйкам, которые делают заготовки на зиму, использовать оливковое масло и специи. Советами специалист поделился в интервью агентству "ФедералПресс".
По словам эксперта, соль и сахар необходимо свести к минимуму, уксус и некачественное растительное масло тоже стоит отложить. Вместо них Гинзбург предлагает использовать томатную пасту и пряности.
Безусловным лидером домашних заготовок, приносящих пользу, диетолог назвал квашеную капусту, богатую бактериями, которые благотворно влияют на работу кишечника и поддерживают иммунитет.
Полезным Гинзбург назвал и лечо, добавив при этом, что готовить его следует без уксуса. Также эксперт призвал отказаться от заготовок, приготовление которых требует использование рассола. В них очень много соли, а следовательно, никакой пользы они не принесут, а, напротив, могут доставить проблемы со здоровьем.