Диетолог: неправильные заготовки на зиму грозят ботулизмом

Технология заготовок на зиму очень важна — от нее не следует отходить, иначе можно заболеть ботулизмом. Такое заявление сделала врач-диетолог Наталья Круглова.
«Если есть четкий рецепт, от него ни в коем случае нельзя отступать. Самый страшный вариант — ботулизм, ботулинический токсин может образовываться в консервированных продуктах, это серьезный и токсичный яд для центральной нервной системы. При получении небольшой дозы этого токсина могут быть тяжелые последствия, вплоть до летального исхода», — отметила она в разговоре с NEWS.ru.
По ее словам, перед тем, как закатывать промытые овощи или фрукты в банку, ее обязательно нужно обработать, в том числе — ошпарить кипятком. Кроме того, диетолог предупредила, что если вкус заготовок изменился, лучше не доедать, а выбросить эти продукты.