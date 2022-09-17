Диетолог: неправильные заготовки на зиму грозят ботулизмом

«Если есть четкий рецепт, от него ни в коем случае нельзя отступать. Самый страшный вариант — ботулизм, ботулинический токсин может образовываться в консервированных продуктах, это серьезный и токсичный яд для центральной нервной системы. При получении небольшой дозы этого токсина могут быть тяжелые последствия, вплоть до летального исхода», — отметила она в разговоре с NEWS.ru.