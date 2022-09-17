Картошка с заварным кремом: готовим любимый десерт по-новому

Этот десерт стал для нас символом детства, и у каждой хозяйки есть свой рецепт. Пирожное «Картошка» можно приготовить буквально из подручных средств, предлагаем сделать из бисквитной крошки, добавив заварной крем.

Ингредиенты:

Для основы:

Для заварного крема:

Процесс приготовления:

Для заварного крема смешать веничком яйца, сахар, крахмал, какао и влить эту смесь в кипящее молоко. Мешать нужно постоянно, потому что крахмал очень быстро заваривается. Держать крем на маленьком огне 1-2 минуты, мешать нужно все время. Снять с огня, добавить сливочное масло и оставить крем остывать. Смешать крошку, орехи, коньяк и заварной крем и сформировать шарики.