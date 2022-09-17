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1 час назад

Картошка с заварным кремом: готовим любимый десерт по-новому

Eva.ru

Этот десерт стал для нас символом детства, и у каждой хозяйки есть свой рецепт. Пирожное «Картошка» можно приготовить буквально из подручных средств, предлагаем сделать из бисквитной крошки, добавив заварной крем.

Картошка с заварным кремом: готовим любимый десерт по-новому
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для основы:

Бисквитная крошка — 300-350 г Орехи — 30 г Заварной крем — 8-9 ст.л. Коньяк — 1 ст.л. Какао для обсыпки и сахарная пудра

Для заварного крема:

Молоко — 0,5 мл Яйца — 2 шт Сахар — 150 г Кукурузного крахмала — 2 ст.л. Какао порошка — 1-2 ст.л. Масло сливочное — 70-100 г

Процесс приготовления:

Для заварного крема смешать веничком яйца, сахар, крахмал, какао и влить эту смесь в кипящее молоко. Мешать нужно постоянно, потому что крахмал очень быстро заваривается. Держать крем на маленьком огне 1-2 минуты, мешать нужно все время. Снять с огня, добавить сливочное масло и оставить крем остывать. Смешать крошку, орехи, коньяк и заварной крем и сформировать шарики.

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