Ешь в удовольствие: что такое «гибкая диета»

Все знают, что похудеть — это тяжело. Обязательные компоненты успеха: отказ от алкоголя, сладкого, жирного и мучного. Оказывается, вовсе необязательно лишать себя вкусной еды. "Рамблер" расскажет подробнее о принципах гибкой диеты.
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Гибкая диета — это низкокалорийная диета, о которой впервые написал спортивный физиолог Лайл Макдональда. Суть диеты заключается в том, чтобы не разделять еду на "вредную" и "полезную", а смотреть на ее состав по БЖУ. Эта диета подразумевает, что вы можете есть любимые продукты, например, пасту или бургеры, и все равно при этом терять вес.
5 принципов гибкой диеты Лайла Макдональда
- Гибкий подход к диете предполагает, что вы можете запланировать отступление от своего плана питания. Одно небольшое нарушение в виде круассана не будет считаться трагедией, так как глобально никак не скажется на ваших результатах.
- Главный принцип гибкой диеты – If it fits your macros, что означает, «если это вписывается в ваши макронутриенты». При составлении рациона человек должен ориентироваться на то, чтобы продукты давали вам необходимое количество калорий, белков, жиров и углеводов. Для этого еду необходимо взвешивать и записывать все съеденное в бесплатном приложении Fat Secret.
- Не менее важно делать периодические перерывы в диете и есть, что хочется, чтобы произошла психологическая разгрузка. Однако перерыв не должен превращаться в срыв с перееданием. Лайл Макдональд называет это «структурированный рефид» длительностью от пяти часов до суток. В этот отрезок времени вы можете потреблять углеводов больше, чем обычно. Устраивать углеводные дни можно раз в десять дней.
- Во время похудения важно употреблять продукты, которые дают сытость. Например, сладкая выпечка состоит из большого количества углеводов, поэтому сначала она резко повысит уровень глюкозы, а потом так же резко его обрушит. Вы быстро проголодаетесь. Если соблюдать умеренное количество белков и жиров, ощущение сытости продлится дольше.
- Если голод все равно наступает, разделите приемы пищи на чытеры-пять раз в день. При этом каждый прием пищи должен включать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Так, вы будете постоянно сытыми.
Если ваш рацион составлен правильно, то ваша дневная планка по КБЖУ на 80% составляет оптимальное количество необходимых витаминов и минералов. Остальные 20% рациона можно потратить на удовольствия. Таким образом, вы можете сами распоряжаться не только своим бюджетом, но и количеством потребляемых калорий.