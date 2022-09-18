Ешь в удовольствие: что такое «гибкая диета»

Все знают, что похудеть — это тяжело. Обязательные компоненты успеха: отказ от алкоголя, сладкого, жирного и мучного. Оказывается, вовсе необязательно лишать себя вкусной еды. "Рамблер" расскажет подробнее о принципах гибкой диеты.

Гибкая диета — это низкокалорийная диета, о которой впервые написал спортивный физиолог Лайл Макдональда. Суть диеты заключается в том, чтобы не разделять еду на "вредную" и "полезную", а смотреть на ее состав по БЖУ. Эта диета подразумевает, что вы можете есть любимые продукты, например, пасту или бургеры, и все равно при этом терять вес.