Диетолог призвала отказаться от соусов и свинины в бургерах

«Хорошо, если котлета, которая добавлена в гамбургер, будет не жирной, т. е. из мяса птицы, говядины, там меньше жира, чем в свинине. По поводу сыра: если человек в этот день больше не будет есть сыр, то он может быть добавлен в бургер. Если же он уже ел его на завтрак или будет есть на ужин, то тут легко перейти норму, поскольку сыр, несмотря на свою пользу, тоже содержит насыщенные жиры», — подытожила эксперт.