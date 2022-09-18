Эксперты рассказали, как выбрать полезный хлеб

Медики объяснили, какой хлеб лучше покупать для поддержания правильного питания.

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Некоторые эксперты призывают полностью отказаться от употребления продукта, однако другие против таких категоричных решений. Специалисты отмечают, что хлеб может стать одним из факторов, приводящих к набору веса, болезням сосудов и даже к диабету второго типа.

По данным турецкого издания Sözcü, важно подбирать правильный хлеб, делая акцент на цельнозерновые культуры. Отказываться полностью от продукта необязательно.

Научные исследования доказывают, что цельное зерно понижает риск полноты. Стоит заменить продукты из рафинированной муки, такие как белый хлеб и макаронные изделия, цельнозерновыми аналогами, альтернативами без добавок. Также важно соблюдать меру в питании, в таком случае диабет 2-го типа не будет грозить человеку, заявляют специалисты.