Диетологи назвали четыре важных свойства морской капусты

В материале Eat This, Not That! эксперты по питанию отметили, что главный плюс водорослей – это содержание в них до 77 процентов суточной нормы йода. Он играет ключевую роль в работе гормонов щитовидной железы, регулирующей метаболизм.

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Однако если переборщить с употреблением йода, то могут возникнуть проблемы с щитовидкой. Например, припухлость вокруг шеи или увеличение веса.

Водоросли также содержат необходимые вещества и минералы, включая витамин С, калий, рибофлавин, йод, фолиевую кислоту, железо, кальций, тиамин, медь и магний.

Морская капуста может улучшить состояние кишечника, так как обладает клетчаткой и полисахаридами, поддерживающими здоровье органа.