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1 час назад

Диетологи Eat This, Not That! назвали четыре необычных свойства морской капусты

runews24.ru

В материале Eat This, Not That! эксперты по питанию отметили, что главный плюс водорослей – это содержание в них до 77 процентов суточной нормы йода. Он играет ключевую роль в работе гормонов щитовидной железы, регулирующей метаболизм.

Диетологи назвали четыре важных свойства морской капусты
Фото: news24.runews24.ru

Однако если переборщить с употреблением йода, то могут возникнуть проблемы с щитовидкой. Например, припухлость вокруг шеи или увеличение веса.

Водоросли также содержат необходимые вещества и минералы, включая витамин С, калий, рибофлавин, йод, фолиевую кислоту, железо, кальций, тиамин, медь и магний.

Морская капуста может улучшить состояние кишечника, так как обладает клетчаткой и полисахаридами, поддерживающими здоровье органа.

Также при употреблении водорослей снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, понижается уровень холестерина и уменьшается риск развития ишемической болезни сердца.

Еда,
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