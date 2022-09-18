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1 час назад

Диетолог Круглова посоветовала давать детям вместо конфет сушеные яблоки

Слово и Дело

Сушеные яблоки являются самой полезной альтернативойконфетам и сладостям, которые так любят дети. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Диетолог рассказала, что давать детям вместо конфет
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, у маленьких детей не бывает проблем с лишним весом, потому что они не злоупотребляют сахаром. Однако затем могут начаться проблемы из-за неумеренного потребления конфет и шоколадок. Чтобы этого избежать, родителям нужно заменить сласти сушеными яблоками, сообщает «Газета.Ru».

«Если ребенок привык что-то жевать, сидя за компьютером, можно дать ему сушеные яблоки. В них содержится пектин, очень полезный для детского кишечника, и усваиваются они легче, чем свежие», — посоветовала Наталья Круглова.

Она добавила, что наиболее полезными будут яблоки, высушенныев домашних условиях. Самостоятельное приготовление станет гарантией, что на производстве в этот простой продукт не добавили консерванты.

Еда,Наталья Круглова,
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