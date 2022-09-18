Легкий салат со свеклой для тех, кто заботится о своей фигуре

Популярный кулинарный блогер Дмитрий Змиевский поделился рецептом интересного блюда, в котором сочетаются пикантность и огромное количество витаминов.
Для приготовления 2 порций салата потребуются следующие ингредиенты:
Для заправки:
Свеклу нужно завернуть в фольгу и запекать при температуре 180 градусов примерно - 1 час, после чего остудить, нарезать и посолить. Ингредиенты для заправки тщательно перемешать.
На тарелку выкладываем рукколу, свеклу, очищенный и порезанный апельсин, поджаренные орехи и тертый сыр. Сверху полить заправкой. Приятного аппетита!