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1 час назад

Легкий салат со свеклой для тех, кто заботится о своей фигуре

Крестьянская жизнь

Популярный кулинарный блогер Дмитрий Змиевский поделился рецептом интересного блюда, в котором сочетаются пикантность и огромное количество витаминов.

Легкий салат со свеклой для тех, кто заботится о своей фигуре
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Для приготовления 2 порций салата потребуются следующие ингредиенты:

  • свекла - 1 шт.
  • руккола - 150 г,
  • апельсин - 1 шт,
  • кедровые орехи - горсть,
  • любой сыр - 80 г.

Для заправки:

  • оливковое масло - 3 ст. л.,
  • винный уксус - 1/2 ч. л.,
  • мед - 1 ч. л.,
  • соль и перец по вкусу.

Свеклу нужно завернуть в фольгу и запекать при температуре 180 градусов примерно - 1 час, после чего остудить, нарезать и посолить. Ингредиенты для заправки тщательно перемешать.

На тарелку выкладываем рукколу, свеклу, очищенный и порезанный апельсин, поджаренные орехи и тертый сыр. Сверху полить заправкой. Приятного аппетита!

Еда,
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