Диетолог рассказала о связи яблок и отеков

Яблоки помогают избавиться от отеков за счет высокого содержания калия. Также они полезны для сердечно-сосудистой системы и помогают очищению ЖКТ от токсинов. Об этом рассказала в разговоре с URA.RU диетолог Елена Соломатина.

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«Яблоко богато калием. Печеное яблоко за счет того, что концентрация жидкости уходит, очень богато калием. Сам калий необходим для выведения жидкостей из организма, поэтому для человека, склонного к отекам, яблоко будет очень полезно. Также калий благотворно влияет на сердце, он необходим для поддержания нашей сердечно-сосудистой системы в надлежащем состоянии», — пояснила Елена Соломатина.

По словам диетолога, яблоки помогут справиться не только с отеками, также фрукты очищают ЖКТ от токсинов.

«Яблоки прежде всего богаты пектинами, это растворимая клетчатка, которая забирает на себя излишки холестерина, те токсины, которые образуются у нас в процессе метаболизма, поэтому они очень хорошо очищают наш желудочно-кишечный тракт. А печеное яблоко — еще лучший абсорбент», — уточнила Соломатина.

Следует обратить внимание на зеленые яблоки, особенно тем, кто хочет избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья.

«В зеленых яблоках есть хлорогеновая кислота. Как компонент похудения, она ускоряет метаболические процессы, поэтому облегчает усвоение и ускорение метаболизма жиров. И является антиоксидантом», — подытожила диетолог.