Обед из четырех блюд вреден для здоровья

«Есть старая детская привычка, что обед должен быть с супом. Но любой наваристый суп содержит те же самые углеводы, это могут быть макароны, рис, картофель, что-то белковое, это может быть курица, рыба, иногда сыр или яйцо. Поэтому можно ограничиться салатом, супом и, если хочется, десертом. Или просто полноценным салатом и супом. Или салатом и вторым. Сочетание супа и второго — иногда этого бывает много, но все зависит от того, какой суп. Если овощной бульон, то он вполне может заменить салат. Иногда рестораны идут на уловки и делают комбинированные обеды на полпорции. Например, обычный суп на 300-400 граммов идет на 150-200 граммов. Тогда комплексный обед получается более-менее по калорийности оптимальным для человека», — подчеркну