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4 часа назад

Гастроэнтеролог назвала цитрусовые соки «панацеей» от запоров

Говорит Москва

Также с помощью этих напитков можно легче перенести лечебное голодание. Временный отказ от еды возможен только при наличии разрешения доктора.

Гастроэнтеролог назвала цитрусовые соки «панацеей» от запоров
Фото: unsplashunsplash

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

«Есть такая категория людей — запорники. Если у них нет проблем с желудком, то для них цитрусовые соки — это панацея. Чуть ли не такая штука, запускающая их кишечник. Им это может приносить пользу.Ещё кому это может приносить пользу... Решили мы оздоровиться, пришли в клинику с запросом на лечебное голодание. Вот там вход-выход всегда идёт через разнообразные варианты соков. Потому что нельзя просто начать не есть. Есть медленный вход и такой же плавный выход из голода. Правильного голода, который делается под наблюдением врача. Вещь потрясающая, на самом деле, если она обоснована и под наблюдением».

При этом соками лучше не злоупотреблять, добавила Дианова. Они обладают высокой калорийностью, но не дают человеку чувства насыщения. Вместо них лучше съесть волокнистые фрукты или овощи в чистом виде.

Еда,Нурия Дианова,
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