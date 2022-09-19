Врач развеял миф о влиянии популярных продуктов на образование тромбов

"Это не способно привести к атеросклеротической бляшке. Можно "всю жизнь придерживаться диет, правильного питания и получить атеросклероз, и всю жизнь есть фастфуды и не иметь атеросклерозы.



Дело в том, что очень небольшая часть поступаемых продуктов превращается в плохой холестерин и откладывается на стенках сосудов. В основном, холестерин синтезируется с желчью. И все препараты, направленные на снижение уровня холестерина и борьбу с атеросклерозом, направлены на блокировку холестерина, который выделяется с желчью".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"