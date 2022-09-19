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3 часа назад

Врач развеял миф о влиянии популярных продуктов на образование тромбов

Диана Товсепова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Мы часто слышим, что на уровень плохого холестерина и развитие атеросклероза может влиять неправильное питание. О том, так ли это, "Рамблеру" рассказал врач общей практики, кардиолог, Денис Прокофьев.

Врач развеял миф о влиянии популярных продуктов на образование тромбов
Фото: PxherePxhere

В частности, бытует мнение, что некоторые продукты могут провоцировать образование тромбов. Так, из-за них образуются гелеобразные комки, сгустки крови, которые, не растворившись естественным путем. Среди таких продуктов обычно называют жареные продукты, чипсы, колбасные изделия.

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Однако, по словам специалиста, к развитию атеросклероза еда не приводит: ни фастфуд, ни чипсы, ни жирная пища.

"Это не способно привести к атеросклеротической бляшке. Можно "всю жизнь придерживаться диет, правильного питания и получить атеросклероз, и всю жизнь есть фастфуды и не иметь атеросклерозы.

Дело в том, что очень небольшая часть поступаемых продуктов превращается в плохой холестерин и откладывается на стенках сосудов. В основном, холестерин синтезируется с желчью. И все препараты, направленные на снижение уровня холестерина и борьбу с атеросклерозом, направлены на блокировку холестерина, который выделяется с желчью".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Как объяснил специалист, атеросклероз появляется, когда наступает эндотелиальная дисфункция. В нормы наши сосуды защищены эндотелием, который препятствует росту атеросклеротической бляшки.

"Но возникает эндотелиальная дисфункция на фоне сахарного диабета, инфекций. Тогда нарушается естественная защита сосуда, и формируется бляшка. Поэтому питание здесь не причем.

Конечно, когда у человека обнаруживается повышенный холестерин в молодом возрасте, мы можем рекомендовать диету, это только в том случае, когда бляшка еще не сформировалась."
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Врач объяснил, что если бляшка уже есть, то питание может иметь значение. Тогда правильные продуты могут использоваться, чтобы не спровоцировать ее увеличение и рост.

"В том числе обеспечить организм полиненасыщенными жирными кислотами, чтобы повысить эластичность бляшки и предотвратить ее распад. Но это никак не повлияет на процесс развития атеросклероза".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Еда,
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