Врач развеял миф о влиянии популярных продуктов на образование тромбов

Мы часто слышим, что на уровень плохого холестерина и развитие атеросклероза может влиять неправильное питание. О том, так ли это, "Рамблеру" рассказал врач общей практики, кардиолог, Денис Прокофьев.
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В частности, бытует мнение, что некоторые продукты могут провоцировать образование тромбов. Так, из-за них образуются гелеобразные комки, сгустки крови, которые, не растворившись естественным путем. Среди таких продуктов обычно называют жареные продукты, чипсы, колбасные изделия.
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Однако, по словам специалиста, к развитию атеросклероза еда не приводит: ни фастфуд, ни чипсы, ни жирная пища.
"Это не способно привести к атеросклеротической бляшке. Можно "всю жизнь придерживаться диет, правильного питания и получить атеросклероз, и всю жизнь есть фастфуды и не иметь атеросклерозы.
Дело в том, что очень небольшая часть поступаемых продуктов превращается в плохой холестерин и откладывается на стенках сосудов. В основном, холестерин синтезируется с желчью. И все препараты, направленные на снижение уровня холестерина и борьбу с атеросклерозом, направлены на блокировку холестерина, который выделяется с желчью".