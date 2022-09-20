Роскачество назвало лучшие марки сосисок и сарделек

Россиянам рассказали о лучших марках такого популярного продукта, как сосиски и сардельки. Многочисленные исследования на этот счет провели специалисты Роскачества и Росконтроля. А по результатам анализа были названы бренды, которые можно смело покупать в магазинах, потому что у них хороший и честный состав, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS - Новости Приморья PRIMPRESS - Новости Приморья

Как рассказали специалисты Роскачества, они провели исследование молочных сосисок, которые как раз россияне и покупают чаще всего. В целом в лабораторию отправили 51 торговую марку такого продукта, а 17 марок были исследованы повторно, чтобы понять, как изменилось их качество.

Результаты исследования приятно удивили экспертов. Дело в том, что с каждым годом качество сосисок, которые производятся в России, растет. Образцы для анализа закупались как в крупных сетевых магазинах, так и в супермаркетах поменьше, причем во всех регионах, в том числе и в Приморье. А стоимость килограмма такого продукта составила от 250 до 860 рублей.

В итоге качество сосисок было признано достаточно высоким, а 13 марок и вовсе оказались лучшими и смогли претендовать на всероссийский знак качества от организации. В список таковых вошли марки «Дымов», которая родом из Приморского края, «Ремит», «Клинский», «Останкино» и «Звениговский».

Специалисты отметили, что такие сосиски были сделаны из настоящего мяса, причем животного мяса, а не мяса птицы, которое нередко добавляют в свой продукт нерадивые производители, которые еще и не указывают это на упаковке. Также сосиски оказались безопасными для употребления, в них не нашли ни антибиотиков, ни опасных микроорганизмов. Но эксперты все равно рекомендуют на всякий случай подвергать продукт термической обработке перед употреблением.