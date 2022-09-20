Продукты, которые способны снизить риск Альцгеймера

Люди, которые едят определенные продукты, могут снизить риск развития деменции в пожилом возрасте. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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По мере старения населения планеты число людей с деменцией увеличивается. Однако стало ясно, что деменция не зависит только от старения. Поэтому пищевые привычки привлекают внимание как фактор риска деменции.

Согласно исследованию японских ученых, люди, которые едят много овощей, имеют более низкий риск развития деменции. Исследователи из Университета Кюсю и других ученых в течение 24 лет наблюдали за группой японцев и изучали взаимосвязь между потреблением овощей и фруктов и содержащимися в них питательными веществами и возникновением деменции.

Исследование проводится с 1961 года среди жителей города Хисаяма, район Касуя, префектура Фукуока.

Участниками исследования были японцы старше 60 лет, у которых не была обнаружена деменция в тесте на когнитивные функции, проведенном в 1988 году. Тогда ученые задавали вопросы об истории болезни, использовании противодиабетических и антигипертензивных препаратов, образовании, привычках к употреблению алкоголя, привычках к курению и привычках к физическим упражнениям, а также были собраны данные о потреблении овощей, фруктов и питательных веществ.

Специалисты построили график взаимосвязи между ежедневным потреблением овощей и фруктов как непрерывной переменной и риском деменции. Анализ показал, что риск всех видов деменции снижается при употреблении около 270 грамм овощей в день. Люди, потребляющие около 400 грамм овощей в день, имели значительно более низкий риск слабоумия по сравнению с теми, кто потреблял 107 грамм овощей в день.