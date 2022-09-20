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2 часа назад

Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Lenta.ruиещё 3

Ржаная мука вместо пшеничной и большое количество томатов сделают пиццу более полезной, рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Изданию Ura.ru он назвал способ усовершенствовать любимое многими блюдо.

Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для теста при приготовлении пиццы используют пшеничную муку. Гинзбург посоветовал заменить ее на более полезную ржаную. Однако он предупредил, что с ржаной мукой пицца хоть и будет полезнее, но тесто не получится пышным и нежным.

Более полезной, чем обычно, пиццу также сделают несоленый сыр и большое количество томатов. «Может быть, положить молодой сыр типа адыгейского или сулугуни. Томатную пасту можно использовать для усиления вкуса. Также можно добавить в пиццу морепродукты. Условно такую пиццу можно назвать полезной», — отметил диетолог.

Гинзбург обратил внимание, что даже условно полезную пиццу не стоит есть чаще двух раз в неделю, а также необходимо следить за размером порции. По его мнению, достаточно одного куска.

«Если съесть больше, то сразу не умрешь. Но дни свои сократишь, это точно», — сказал Гинзбург.

Ранее эксперт центра «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, как вредят организму дробные приемы пищи. Он отметил, что дробное питание вопреки устоявшемуся мнению помогает не худеть, а набирать вес.

Еда,Михаил Гинзбург,Алексей Кабанов,
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