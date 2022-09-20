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1 час назад

Диетолог рассказала о необычных свойствах цикория

Москва24

Диабетикам и людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, желательно включить в свой рацион цикорий. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

"Я бы рекомендовала цикорий людям с повышенным уровнем сахара в крови, сахарным диабетом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушением всасываемости, нарушением микрофлоры кишечника",

– отметила эксперт.

"Цикорий содержит инулин. Это вещество, которое влияет на снижение уровня сахара в крови. То есть оно достаточно благотворно воздействует на организм людей, у которых повышен уровень сахара в крови, он снижает гликемическую нагрузку".

– заявила Марина Аплетаева. Кроме того, по словам Аплетаевой, цикорий не раздражает желудочно-кишечный тракт и хорошо влияет на его микрофлору.

"Это очень хороший напиток, который опосредованно будет влиять в том числе и на подпитку хороших бактерий. Но нужно понимать, что он не вылечит. Мы продуктами не можем вылечить болезнь. Но питанием можно улучшить ту или иную ситуацию, связанную с определенными заболеваниями",

– говорит диетолог.

Однако такой напиток будет полезен все же не всем. В частности, от цикория лучше отказаться при наличии аллергии или индивидуальной непереносимости, заключила врач.

Ранее были названы полезные свойства чая с розмарином. Специалисты отмечают, что такой напиток улучшает пищеварение. Кроме того, он способен снять головную боль, а также укрепить иммунитет, память и повысить концентрацию. Если пить чай с розмарином регулярно, то напиток поможет контролировать уровень глюкозы в крови.

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