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1 час назад

Чай матча укрепляет здоровье, освежает ум и улучшает настроение

FBM.ru

Порошок из листьев зеленого чая в последние годы завоевал весь мир. Он обладает прекрасным вкусом и ароматом, а также чудесным зеленым цветом. Кроме того, он содержит целую группу веществ, полезных для здоровья.

Почему нужно матчу
Фото: FBM.ruFBM.ru

Матча – это вид зеленого чая, который зародился более восьмисот лет назад в Японии, где его пили буддийские мастера и самураи. Особенность этого чая в том, что перед сбором его листьев кусты укрывают от солнца, что способствует увеличению в них хлорофилла, а также кофеина и танина. Термин “матча” относится к уже готовому молотому продукту, а чай как таковой называется Тантя.

При употреблении этого чая человек фактически потребляет всю мякоть чайного дерева, а это значит, что он получает почти 100% всех полезных веществ, которые содержатся в чайном дереве. Также при употреблении этого чая в организм поступает в 10 раз больше кофеина. Но если из кофе кофеин поступает в организм практически сразу, то кофеин, содержащийся в чае, поступает постепенно. Его действие продолжается от 4 до 6 часов.

Поэтому его воздействие на организм более мягкое, но оно сильно заряжает энергией. Благодаря содержанию аминокислоты L-теанин матча стимулирует выработку альфа-волн в мозге, что создает ощущение спокойствия и расслабления без сонливости. L-теанин также способствует выработке гормонов дофамина и серотонина, которые улучшают настроение, помогают сосредоточиться и улучшают память.

Чай Матча содержит витамины А, С, Е, белки и минералы: железо, кальций, цинк и калий. Он также содержит флавоноиды и полифенолы, которые защищают организм от свободных радикалов и укрепляют иммунную систему.

Кроме того, зеленый чай матча ускоряет обмен веществ и помогает сжигать лишний подкожный жир. Он не имеет негативных эффектов в виде учащенного сердцебиения или повышенного кровяного давления. Постоянное употребление матча способствует вымыванию из организма токсинов и тяжелых металлов.

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