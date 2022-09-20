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2 часа назад

Диетологи объяснили, зачем есть натуральный йогурт каждый день

runews24.ru

Диетологи Food ru сообщили, что натуральный йогурт можно использовать в качестве перекуса. В него следует добавить орехи и фрукты, чтобы сделать ещё питательнее.

Зачем есть натуральный йогурт каждый день
Фото: runews24.rurunews24.ru

Согласно научным исследованиям, йогурт при ежедневном употреблении снижает риск развития сахарного диабета.

В его составе находятся бактерии, благотворно влияющие на микробиом человека. Он играет ключевую роль в работе буквально всех систем, в том числе пищеварительной.

Йогурт также снижает риск развития рака толстой и прямой кишки, рака мочевого пузыря и молочной железы.

Также этот продукт помогает сохранить кости здоровыми, защитить от отеопороза.

Йогурт полезен для сердца и при гипертонии. Доказано: те, кто употребляет хотя бы две порции этого продукта в неделю, сталкивались с риском сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов (женщины) и 21 процент (мужчины) меньше, чем те, кто ел меньше.

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