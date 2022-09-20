Зачем есть натуральный йогурт каждый день

Диетологи Food ru сообщили, что натуральный йогурт можно использовать в качестве перекуса. В него следует добавить орехи и фрукты, чтобы сделать ещё питательнее.

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Согласно научным исследованиям, йогурт при ежедневном употреблении снижает риск развития сахарного диабета.

В его составе находятся бактерии, благотворно влияющие на микробиом человека. Он играет ключевую роль в работе буквально всех систем, в том числе пищеварительной.

Йогурт также снижает риск развития рака толстой и прямой кишки, рака мочевого пузыря и молочной железы.

Также этот продукт помогает сохранить кости здоровыми, защитить от отеопороза.