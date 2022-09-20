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1 час назад

Рецепт домашних куриных колбасок: видео

Стелла Шмель

В этих домашних колбасках всего 111 ккал на 100 граммов, поэтому они отлично подойдут для людей, соблюдающих диету. Колбаски очень просто и быстро готовятся, поэтому могут стать достойной альтернативой покупным.

Полный рецепт куриных колбасок смотрите в видео.

А для удобства мы оставим здесь список ингредиентов, необходимых для приготовления:

  • куриное филе,
  • яйцо,
  • стакан молока,
  • соль,
  • любимые специи.

Колбаски отлично сочетаются со свежими салатами, макаронами или крупами. В качестве гарнира можно также приготовить малосольные огурцы, богатые витаминами и натрием. Смотрите видео о том, как это сделать буквально за пять минут.

Еда,Видео,
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