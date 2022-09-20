Рецепт домашних куриных колбасок: видео

В этих домашних колбасках всего 111 ккал на 100 граммов, поэтому они отлично подойдут для людей, соблюдающих диету. Колбаски очень просто и быстро готовятся, поэтому могут стать достойной альтернативой покупным.
Полный рецепт куриных колбасок смотрите в видео.
А для удобства мы оставим здесь список ингредиентов, необходимых для приготовления:
Колбаски отлично сочетаются со свежими салатами, макаронами или крупами. В качестве гарнира можно также приготовить малосольные огурцы, богатые витаминами и натрием. Смотрите видео о том, как это сделать буквально за пять минут.