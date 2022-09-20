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1 час назад

Три секрета приготовления горохового супа от шеф-поваров

Мира Маркина

Гороховый суп – блюдо, которое одинаково любят и в обычных столовых, и в фешенебельных ресторанах русской кухни. Чтобы приготовить его на высшем уровне, нужно знать всего три хитрости. Их расскажет “Рамблер”.

Три секрета приготовления горохового супа от шеф-поваров
Фото: unsplash.comunsplash.com

Выбрать копчености

Изюминку этому горячему блюду придают копчености. Используйте при варке горохового супа варено-копченые свиные ребра. Тогда вкус вашего блюда будет превосходным. Подходящие пропорции на 400 грамм ребер:

  • 120 гр репчатого лука
  • 200 гр моркови
  • 900 гр гороха
  • 5 шт лаврового листа
  • 3 литра воды

Когда горох и овощи сварятся, вытащите ребра из кастрюли. Мясо с них нужно будет обобрать и вернуть в кастрюлю вслед за пассеровкой.

Правильная пассеровка

Кстати о пассеровке. Для нее не жалейте масла – сливочного и растительного в пропорции 1:1. Когда лук и морковь приобретут золотистый оттенок, пассеровку можно добавлять в суп. Мы рекомендуем взять такое количество ингредиетов для нее:

  • 120 гр моркови
  • 120 гр репчатого лука
  • 100 гр сливочного масла
  • 100 гр растительного масла

Горошек – в пюре

Чтобы суп имел нежную текстуру, пробейте сваренные овощи и горох блендером (после того, как вы убрали ребра, но еще на заложили пассеровку). Неочевидный плюс этого этапа – организму будет легче усвоить перетертые бобы, и риск метеоризма сводится к минимуму.

Еда,
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