Три секрета приготовления горохового супа от шеф-поваров

Гороховый суп – блюдо, которое одинаково любят и в обычных столовых, и в фешенебельных ресторанах русской кухни. Чтобы приготовить его на высшем уровне, нужно знать всего три хитрости. Их расскажет “Рамблер”.
Изюминку этому горячему блюду придают копчености. Используйте при варке горохового супа варено-копченые свиные ребра. Тогда вкус вашего блюда будет превосходным. Подходящие пропорции на 400 грамм ребер:
Когда горох и овощи сварятся, вытащите ребра из кастрюли. Мясо с них нужно будет обобрать и вернуть в кастрюлю вслед за пассеровкой.
Кстати о пассеровке. Для нее не жалейте масла – сливочного и растительного в пропорции 1:1. Когда лук и морковь приобретут золотистый оттенок, пассеровку можно добавлять в суп. Мы рекомендуем взять такое количество ингредиетов для нее:
Чтобы суп имел нежную текстуру, пробейте сваренные овощи и горох блендером (после того, как вы убрали ребра, но еще на заложили пассеровку). Неочевидный плюс этого этапа – организму будет легче усвоить перетертые бобы, и риск метеоризма сводится к минимуму.