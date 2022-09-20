Три секрета приготовления горохового супа от шеф-поваров

Гороховый суп – блюдо, которое одинаково любят и в обычных столовых, и в фешенебельных ресторанах русской кухни. Чтобы приготовить его на высшем уровне, нужно знать всего три хитрости. Их расскажет “Рамблер”.

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Выбрать копчености

Изюминку этому горячему блюду придают копчености. Используйте при варке горохового супа варено-копченые свиные ребра. Тогда вкус вашего блюда будет превосходным. Подходящие пропорции на 400 грамм ребер:

120 гр репчатого лука

200 гр моркови

900 гр гороха

5 шт лаврового листа

3 литра воды

Когда горох и овощи сварятся, вытащите ребра из кастрюли. Мясо с них нужно будет обобрать и вернуть в кастрюлю вслед за пассеровкой.

Правильная пассеровка

Кстати о пассеровке. Для нее не жалейте масла – сливочного и растительного в пропорции 1:1. Когда лук и морковь приобретут золотистый оттенок, пассеровку можно добавлять в суп. Мы рекомендуем взять такое количество ингредиетов для нее:

120 гр моркови

120 гр репчатого лука

100 гр сливочного масла

100 гр растительного масла

Горошек – в пюре