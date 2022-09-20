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54 минуты назад

Какой рис полезнее всего

Ferra.ru

На протяжении многих веков рис был одним из самых популярных продуктов. Это объясняется очень просто: в нём есть клетчатка, витамины и минералы, углеводы, белок, полезный жир. Но какой тип риса всё же самый полезный?

Какой рис полезнее всего
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Все разновидности риса, то есть красный, коричневый, белый и чёрный, по-разному воздействуют на организм.

Например, белый рис считается самым распространённым. Его можно использовать для приготовления самых разных блюд, в том числе суши. Также такой рис является обогащённым, то есть в него добавляют обычно железо, витамины В1, В3 и фолиевую кислоту. В 1/4 чашки белого риса - примерно 160 калорий.

Коричневый рис - это цельнозерновой продукт, подобно лебеде, цельной пшенице, овсу. По сравнению с белым рисом он содержит всего на 1,5 г больше клетчатки в 1/4 чашки. Это может оказаться полезным для улучшения здоровья пищеварительной системы, поскольку действует на организм такой рис как мягкое слабительное.

В сухом виде чёрный рис действительно чёрного цвета, а вот в варёном - более фиолетового оттенка. Если сравнивать его с коричневым рисом, то в нём содержится больше белка и клетчатки: около 5 г белка и примерно 3 г клетчатки на 1/4 чашки (в сухом виде). Лучше всего подобный рис добавлять в салат, в кашу или употреблять в жареном виде.

У красного риса зерно тёмно-красного или медового цвета. Некоторые исследования показывают, что эта разновидность риса избавляет от лейкемии, рака желудка и шейки матки. Также в статье, опубликованной в «Журнале сельскохозяйственной и пищевой химии», отмечается, что этот рис защищает от диабета.

Так какой же рис выбирать? Всё зависит от ваших личных предпочтений, однако чёрный рис считается лучшим выбором. Он богат клетчаткой, белком и полезен при хронических заболеваниях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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