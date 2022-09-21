Названы главные продукты, которые могут заменить снотворное

«Для выработки достаточного количества мелатонина достаточно семи фисташек или 28 граммов миндаля. Кроме фисташек и миндаля, триптофан вырабатывают кунжут, кешью и фундук. Это вещество в большом количестве содержится в мясе индейки, рыбе (палтусе и лососе), а также в чечевице и фасоли», – резюмировала Усатова.