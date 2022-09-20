Можно ли есть позеленевший картофель

Исследования показывают, что белый и сладкий картофель содержат много витамина В6 и С, антиоксидантов, клетчатки и калия. Однако с зелёной картошкой всё сложнее.

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Тоби Амидор, представитель медицинского экспертного совета Eat This, Not That и эксперт по здоровому питанию, объяснила, почему картофель вообще зеленеет и безопасно ли его есть.

Как и другие растения, картофель содержит хлорофилл. Но кроме него, в картошке может накапливаться соланин. Если последнего вещества становится слишком много, то продукт станет горьким на вкус. К тому же в больших количествах соланин вредит здоровью.

Так можно ли есть зелёный картофель? Если кратко, то нет. Проблема в том, что, как отмечает WebMD, даже термическая обработка не избавит картофель от соланина. Если вы съедите даже всего одну такую картофелину, то столкнётесь с болью в животе, диареей, рвотой, головной болью.

А что, если просто срезать зелёную часть? Безопаснее всего для здоровья будет всё-таки избавиться от всего позеленевшего картофеля.

Обычно зеленеет картошка из-за её неправильного хранения. Лучше всего держать её в сухом, прохладном и тёмном месте. Также при покупке картофеля следите за тем, чтобы на нём не было зелёных пятен.