Что известно о пользе и вреде куркумы

В 2022 финансовом году экспорт специй из Индии составил 3,93 миллиарда долларов США. Специи — одно из главных богатств этой страны, и 76 процентов всех специй в мире производят именно в Индии. В то же время жители этой страны в Восточной Азии являются и главными потребителями специй. Наиболее экспортируемыми специями из Индии являются перец, кардамон, имбирь, кориандр, тмин, сельдерей, фенхель, пажитник, пряные масла и, конечно, куркума и порошок карри. Чем куркума заслужила свою популярность, где ее применяют, какими свойствами она обладает, «Лента.ру» разбиралась с экспертами.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Куркума — одна из самых популярных восточных специй. Из Индии она проделала долгий путь прежде чем попала на кухню миллионов людей по всему миру. Десятки веков назад из Индии куркума распространилась по всей Юго-Восточной Азии, добралась до Китая и древнего Египта.

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Что такое куркума

Куркума относится к семейству имбирных, куст растения может достигать метра в высоту. Растет куркума в Южной и Юго-Восточной Азии. Известную во всем мире пряность добывают из корней растения, реже — из листьев. Порошок куркумы благодаря красителю куркумину имеет отличительную особенность — насыщенный желтый цвет.

«Куркуму используют с древности, а индусы делали всемирно известную приправу карри еще за 500 лет до нашей эры», — рассказала диетолог, основатель сервиса по доставке полезных продуктов DanteFruit.com Елена Доронкина.

Из Индии специя попала и в другие страны, и теперь ее используют в кулинарии, медицине, косметологии по всему миру. Куркуму ценят за яркий горьковатый вкус, стойкий аромат, цвет, который она передает блюдам, и за целебные свойства, которые есть у специи благодаря активным соединениям куркуминоидам.

В мире произрастает более 40 разновидностей куркумы, но только четыре из них используют в кулинарии.

Куркума ароматная. Ее называют королевой пряностей. Турмерик, или куркума домашняя. Специя популярна в восточной кухне. Куркума круглая. Этот вид растения перерабатывают для производства крахмала. Цитварный корень, или куркума цедоария. Этот вид пряности имеет жгучий горький вкус. Части растения используют для приготовления ликеров.

Исследования показали, что куркумин обладает антиоксидантными, нейропротекторными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Традиционная индийская система лечения аюрведа рекомендует принимать куркуму при хронических болях и воспалениях, а западная медицина изучает специю как заживляющее и болеутоляющее средство.

Из чего состоит куркума

Чайная ложка порошка куркумы содержит:

жиры — 0,13 грамма;

белки — 0,48 грамма;

углеводы — 3,36 грамма;

вода — 0,64 грамма;

зола — 0,35 грамма.

Энергетическая ценность — 16 килокалорий на чайную ложку порошка, или 325 килокалорий на 100 граммов продукта.

«Состав куркумы сложен и разнообразен: количество эфирных масел в ней достигает 2,44 процента, также специя содержит жирные кислоты, куркуминоиды (куркумин, деметоксикуркумин и бисдеметоксикуркумин), полипептиды, такие как турмерик, сахара (глюкоза, арабиноза), смолы, а также витамины С, К, витамины группы В, железо, фосфор, долин, йод и кальций», — прокомментировала гастроэнтеролог, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Елена Вешнякова.

Ученые отмечают, что куркумин плохо всасывается в кровь, поэтому его лучше есть с жирной пищей. А усилить пользу куркумы способен пиперин, содержащийся в черном перце.

Виды куркумы

В кулинарии, косметологии и других сферах используют три вида куркумы, каждый из них можно купить в специализированных лавках.

1. Порошок

Существует несколько видов индийской куркумы, но два основных вида Мадрас и Аллеппи используют чаще других. Кстати, многие специи имеют префиксы, полученные от географических регионов произрастания или активной торговли.

Куркума Мадрас имеет светло-желтый цвет и является наиболее доступным сортом для использования в кулинарии. Англичане считали ее высшим сортом, вероятно, потому, что она окрашивает блюда, не придавая особого вкуса. Содержание куркумина достигает 2,5 процента.

Куркума Аллеппи намного темнее по цвету. Содержание куркумина в среднем составляет 5 процентов и может достигать 6,5 процента. Это делает сорт более эффективным красителем с превосходными нотами аромата.

2. Высушенный корень куркумы

3. Свежая куркума

По большому счету все виды куркумы одинаковы по свойствам, но разные сорта куркумы могут иметь разное применение в кулинарии и других целях.

Полезные свойства куркумы

Куркума играет важную роль в подавлении роста некоторых опухолевых клеток, витамины группы В в ее составе положительно влияют на центральную нервную систему, а витамин К способствует нормализации свертываемости крови, рассказала о полезных свойствах специи эндокринолог, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Александра Ракша. Она добавила, что йод, содержащийся и в куркуме, необходим для нормальной работы щитовидной железы, железо участвует в кроветворении и отвечает за насыщение клеток кислородом.

Кальций — главный элемент костей и зубов, цинеол полезен в работе желудочно-кишечного тракта и оказывает антипаразитарное действие, тумерон — натуральный антисептик, подавляющий увеличение числа болезнетворных бактерий, — Александра Ракша, эндокринолог.

Лечебные свойства куркумы Антиоксидантное. Предупреждает развитие оксидативного дисбаланса в митохондриях (структуры, которые продуцируют энергию), обезвреживает свободные радикалы. Антиоксидантный эффект куркумина в восемь раз сильнее, чем у витамина Е.

Противовоспалительное. Куркума за счет блокирования продукции противовоспалительных молекул из клеток крови — нейтрофилов — помогает справиться с заболеваниями суставов, жировой дистрофией печени, хроническими заболеваниями желчного пузыря, нейродегенеративными и аутоимунными заболеваниями.

Антисептическое. Куркума помогает организму бороться с бактериями, вирусами и грибком.

Провоопухолевое. Куркуминоиды способны вызывать смерть клеток опухоли, не оказывая при этом цитотоксического действия на здоровые клетки.

Обезболивающее. Уменьшает выраженность болевого синдрома за счет воздействия на периферические калиевые каналы (особенно при суставных болях).

Стимулирующее. Куркума помогает работе желез ЖКТ и желчного пузыря, способствуя улучшению процессов пищеварения.

Улучшает работу мозга и защищает от болезни Альцгеймера

Раньше бытовало мнение, что с процессом старения человека нейроны теряют способность размножаться и делиться. Но теперь ученые доказали обратное: нейроны могут образовывать новые связи. И все благодаря одному из типов гормона роста нейротрофическому фактору головного мозга (BDNF).

Из-за снижения уровня BDNF возникают такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, депрессия и другие. В профилактике этих болезней, как показали исследования, помогает куркумин. Он повышает уровень гормона мозга, а тот, в свою очередь, способствует росту новых нейронов.

Исследования также доказали, что куркума способствует избавлению от головных болей.

Снижает риск развития заболеваний сердца

Ученые уверяют: куркумин способен предотвратить проблемы с сердечно-сосудистой системой, так как улучшает функцию выстилающего стенки сосудов эндотелия. Разрушение эндотелия — одна из причин проблем со здоровьем сердца. К тому же, согласно исследованиям, куркумин снижает уровень холестерина и риск сердечного приступа.

Снимает воспаление

Куркумин обладает сильным противовоспалительным действием. Он блокирует NF-kB-молекулу, проникающую в ядра клеток и запускающую воспаление. Таким образом куркумин защищает от развития дегенеративных состояний, метаболического синдрома и других болезней, которые возникают из-за хронического воспаления.

Куркума стимулирует работу желез желудочно-кишечного тракта и работу желчного пузыря, способствуя улучшению процессов пищеварения, — Елена Вешнякова, эндокринолог.

Замедляет старение

Одной из причин многих болезней и ускоренного старения организма человека считается окисление. Во время этого процесса свободные радикалы вступают в реакцию с белками, жирными кислотами и ДНК. Куркума, являющаяся антиоксидантом, играет важную роль в защите организма от свободных радикалов.

Куркумин также действует как антиоксидант, ускоряет процессы обновления кожи, улучшает цвет лица. Специя также способна усиливать синтез коллагена, ускорять заживление мелких ран.

Снижает риск развития рака

Куркума способна предотвратить появление рака, так как влияет на рост, развитие и распространение опухоли. Специя уменьшает распространение метастазов и образование новых кровеносных сосудов в опухолях. Ученые уверены, что традиционное лечение больных раком вкупе с употреблением куркумы имеет большой положительный эффект.

Защищает от диабета

Исследование в области лечения диабета показало, что люди с преддиабетом, которые принимали куркуму в течение девяти месяцев, были менее склонны к развитию диабета II типа, чем те, кто принимал плацебо. Авторы исследования отметили, что, по-видимому, при приеме специи улучшается функция бета-клеток, которые производят инсулин в поджелудочной железе. Эта специя способна оказывать влияние на уровень сахара в крови.

Куркума не поможет избавиться от лишнего веса, но она способна нормализовать обменные процессы в организме. Куркумин предотвращает развитие жировых отложений, а марганец и железо в ее составе очищают организм от токсинов, — Елена Доронкина, диетолог

Облегчает симптомы раздраженного кишечника

В ходе исследований на животных ученые установили, что куркума облегчает аномальные кишечные сокращения. И это значит, что она может быть использована для лечения синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний, таких как диарея и спазмы в животе.

Помогает при артрите

Пациентам с артритом рекомендуют употреблять куркуму. Исследования показали, что некоторым пациентам специя помогала избавиться от боли не хуже, чем аптечный противовоспалительный препарат.

В целом куркума способна улучшить общее состояние организма, прибавить силы и энергию, нормализовать самочувствие и повысить жизненную активность

Поддерживает здоровье печени

Куркума увеличивает выработку жизненно важных ферментов, отвечающих за детоксикацию крови, которая поступает в печень, расщепляя токсины.

Справляется с простудой

Куркуму советуют принимать при простуде из-за ее противовирусного и общеукрепляющего действия. Она помогает быстрее справиться с болезнью и восстановить силы после выздоровления. Для этого специю можно смешать с медом и съедать по ложке каждые один-два часа. Также во время лечения простуды пьют чай или молоко с куркумой.

На пользу здоровью идет и напиток с куркумой и лимонным соком. Приверженцы аюрведы уверены, что этот напиток не только повышает иммунитет, но и благотворно сказывается на эмоциональном состоянии человека.

Как принимать куркуму в лечебных целях

Есть несколько способов применять куркуму:

смешать с теплой водой;

добавить в кофе или чай;

сделать напиток с молоком, медом и куркумой.

Куркума в косметологии

«В Индии куркума, как ее еще называют, золотая специя, используется не только как кулинарная добавка, но и как средство, богатое детоксикационными, обеззараживающими и иммуностимулирующими свойствами, — пояснила «Ленте.ру» врач превентивной медицины, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Алина Квижинадзе. — Например, результаты исследований показывают, что куркумин эффективен в лечении кожных заболеваний».

Врач добавила, что ежедневное применение средств с куркумой значительно уменьшает зуд, шелушение, воспаление и улучшает состояние пациентов с псориазом, атопическим дерматитом, экземой, крапивницей.

Куркумин полезен в выравнивании цвета кожи, повышении ее тонуса, уменьшении выраженности пигментных пятен, — Алина Квижинадзе, врач превентивной медицины

Куркума помогает волосам оставаться красивыми и здоровыми. Шампуни, бальзамы, маски для волос с куркумой предотвращают выпадение волос, борются с перхотью, держат в норме работу сальных желез кожи головы, защищают волосы от воздействия окружающей среды.

Противопоказания применения куркумы

Куркума может вызывать аллергию у людей, организм которых реагирует и на другие известные специи. Перед употреблением аллергикам стоит сделать тест на руке, нанеся на запястье с внутренней стороны каплю воды с куркумой и подождать двое суток. Принимать куркуму можно лишь в случае, если не проявится реакция.

У мужчин куркума может вызвать временное бесплодие, так как снижает уровень тестостерона и подвижность cперматозоидов. Поэтому в период попыток зачатия мужчинам стоит отказаться от употребления куркумы в большом количестве.

до 12 граммов — безопасная доза куркумы в сутки

Также куркуму нужно исключить из рациона минимум за две недели до хирургической операции из-за риска кровотечения, так как специя разжижает кровь. Но в то же время куркума способствует задержке образования тромбов.

С осторожностью нужно относиться к куркуме людям, принимающим варфарин, аспирин и другие препараты для разжижения крови, а также лекарства от диабета.

Куркума — яркая по вкусу и насыщенная микроэлементами специя, поэтому врачи не советуют добавлять ее в пищу одновременно с другими травами и приправами. Куркума «конфликтует» с чесноком, одуванчиком, женьшенем, имбирем, гвоздикой, дягилем китайским.

«Нельзя использовать куркуму при гастрите, язве желудка и пониженном артериальном давлении», — добавила гастроэнтеролог Ракша.

Вред куркумы

Расстройство желудка, кислотный рефлюкс, диарею, головокружение и головные боли.

Потребление больших доз добавок с куркумой может повысить уровень оксалатов в моче, увеличивая риск образования камней в почках.

Куркума действует как разжижитель крови, ее следует избегать людям с проблемами коагуляции.

Куркума может негативно взаимодействовать с лекарствами, включая препараты для разжижения крови, антидепрессанты, антибиотики, антигистаминные, сердечные препараты и химиотерапевтические препараты.

Куркума может конфликтовать с лекарствами от диабета и приводить к опасному снижению уровня сахара в крови.

Куркума ограничивает всасывание железа, не следует принимать ее людям, использующим добавки железа. Куркума и куркумин считаются безопасными для употребления, но в больших дозах специя может спровоцировать побочные эффекты

Беременные женщины могут употреблять блюда с куркумой, но им следует отказаться от добавок с ней. Добавки могут стимулировать сокращения матки и вызывать схватки

Безопасная доза куркумы

В разумных пределах куркуму можно употреблять в пищу или в виде добавок каждый день. По данным ВОЗ, ежедневно употреблять 2,4-2,8 миллиграмма куркумы на килограмм массы тела безопасно. Но более высокие дозы специи при длительном употреблении могут нанести вред организму человека.

В одном из исследований говорилось, что у человека, принимавшего куркуму в дозах, в два раза превышавших допустимую, начались проблемы с сердцебиением. И хотя нет научных доказательств, что сбои в работе сердца произошли именно из-за специи, врачи рекомендуют воздерживаться от излишеств.

Куркума в кулинарии

Приправа играет важную роль в кулинарии, специю активно используют в приготовлении блюд из мяса — особенно курицы, супов-пюре, омлетов. Она идеально сочетается с такими гарнирами, как чечевица, рис и другие крупы. Также куркума делает ярким вкус макаронных изделий.

Куркуму используют даже кондитеры. Они добавляют специю в выпечку для придания ей красивого цвета.

«При добавлении куркумы в молочные продукты питания — молоко, йогурт, кефир — можно добиться нормализации пищеварения, — отметила эндокринолог Ракша. — Куркума также сочетается с растительными маслами, обогащая их и придавая новые свойства. Используют ее и в приготовлении маринадов для домашних консервов, что способствует не только пользе для здоровья человека, но и увеличению срока хранения заготовок».

Как выбрать и хранить куркуму

При покупке корня куркумы (они похожи на мелкие корни имбиря) нужно обращать внимание на то, чтобы он был плотный, упругий и без повреждений. При этом корень куркумы должен сильно пахнуть.

Порошок нужно выбирать в герметичной упаковке, без комочков и рассыпчатый. После добавления качественной куркумы в воду жидкость становится прозрачной, без пены и осадков на дне.

Нужно обращать внимание на срок годности. Специи могут храниться долго, но несвежая, залежалая куркума не будет обладать всеми полезными свойствами. К тому же ее вкус станет прогорклым