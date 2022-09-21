Как правильно есть овсянку, чтобы получить максимум пользы

О том, как правильно употреблять овсяную кашу, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет «Комсомольская правда».

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Специалист напомнила, что овсянка богата кальцием, магнием, цинком, марганцем, селеном. Кроме того, там есть витамины группы А, В, Е. В ней также содержатся бета-глюканы, которые снижают уровень холестерина в крови. Овсяная крупа богата клетчаткой.

Вместе с тем в этом продукте также есть фитиновая кислота, которая способна выводить из организма некоторые полезные вещества. Поэтому, по словам Соломатиной, эту кашу следует есть на завтрак два – три раза в неделю, не чаще. При этом ее полезно сочетать с каким-нибудь белковым продуктом, к примеру, яйцами, творогом либо сыром.

Так как овсянка содержит много углеводов, есть ее рекомендуется в первой половине дня – это позволит получить необходимый запас энергии.