Названы повышающие артериальное давление продукты и напитки

«К примеру, сварить рис без соли и добавить тушенку из консервной банки. Рис и так не соленый, часть соли он заберет на себя из тушенки, еда сохранит нейтралитет. Если кофе пить с молоком, то он окажет меньшее влияние на давление, но будет при этом более калорийным. Такой же схемы можно придерживаться с чаем, но пить его не больше одной чашки в сутки», — отметил Кондрахин.