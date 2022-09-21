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2 часа назад

Кардиолог назвал повышающие артериальное давление продукты и напитки

Вести Подмосковьяиещё 2

Ученые из Университета Западной Австралии узнали, что артериальное давление может резко повышаться из-за чашки черного либо зеленого чая. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил, какие еще напитки и продукты повышают давление.

Названы повышающие артериальное давление продукты и напитки
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По мнению специалиста, в первую очередь давление у человека повышает все, что содержит поваренную соль. Среди таких продуктов – консервы, соленая рыба, фастфуд.

«Иногда в такой пище бывает глутамат натрия, который тоже повышает давление. Поэтому весь фастфуд по большему счету – соль», — объяснил Кондрахин.

Из напитков давление повышают кофе, чай, алкоголь. В частности, по словам врача, чем выше градус спиртного, тем выше риск подъема артериального давления. Также кардиолог добавил, что человек может употреблять все вышеуказанные продукты в случае, если он рассчитывает дневную норму соли – не более 5 граммов.

«К примеру, сварить рис без соли и добавить тушенку из консервной банки. Рис и так не соленый, часть соли он заберет на себя из тушенки, еда сохранит нейтралитет. Если кофе пить с молоком, то он окажет меньшее влияние на давление, но будет при этом более калорийным. Такой же схемы можно придерживаться с чаем, но пить его не больше одной чашки в сутки», — отметил Кондрахин.

Еда,Андрей Кондрахин,
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