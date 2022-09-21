Как сохранить картошку в квартире

Бабушкин погреб остался в деревне, городские овощехранилища в большом дефиците, электрический чудо-погреб дорогой, а картошка уродилась на славу. Как сохранить урожай в условиях городской квартиры? VN.ru спросил об этом заведующего кафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета агронома Алексея Мармулева.

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Несмотря на засушливое лето, в Новосибирской области урожай картошки удался. Овощеводы региона уже собрали больше 6 тысяч тонн картофеля. Еще больше трети полей не убрано, а валовой сбор почти достиг прошлогодних значений. На дачных участках тоже все неплохо, заявляют новосибирские садоводы. Лучшими сроками для копки большинства современных сортов картошки считают конец августа и первую декаду сентября. Сейчас самое время озаботиться сохранностью урожая.

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Как предупреждает заведующий кафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета Алексей Мармулев, без погреба и овощехранилища сохранить картошку до весны лучше даже не пытаться. «Хранение не в погребе — это нарушение всего и вся. Хранить надо при температуре около нуля и влажности 95%. В больших объемах сохранить овощи без погреба невозможно», – говорит ученый.

Если в квартире оказался мешок картошки или моркови, нужно найти для него самое прохладное место. Держать овощи лучше в закрытой таре. Чеснок агроном Мармулев вообще советует закрыть в банку. Самая большая дискуссия среди овощеводов – мыть или не мыть корнеплоды, предназначенные для хранения.

«Дискуссий много на этот счет, и никто не ответит однозначно – мыть или не мыть. Я считаю, что лучше не мыть. Корка грязи на корнеплоде или клубнеплоде предохраняет от высыхания. Чем грязнее морковь, тем лучше хранится, это 100 процентов», – заявил VN.ru Алексей Мармулев.

А вот по поводу того, в каких мешках хранить, агроном считает так: если оставить овощи на месяц, то можно хранить их даже в полиэтиленовом пакете. А при длительном хранении в квартире никакой мешок не спасет.

«Все культуры, которые мы на зиму оставляем, требуют температуры +2, максимум +4 градуса. Не выше. И влажность должна быть, в зависимости от культуры, от 80 до 95 процентов. Это идеальные условия. Поэтому хранить овощи надо там, где прохладнее в квартире», – отмечает собеседник VN.ru.

Хороший вариант — холодные шкафы под окнами в старых домах или овощные ящики на лестничных клетках.

«Ящики деревянные, которые стояли в подъездах у стариков, – это более-менее рабочий вариант. Там раньше было прохладно, но сейчас в подъездах 25 градусов, – сетует агроном. – Быстрее других овощей влажность потеряет свёкла. Морковь и картофель тоже долго не будут храниться в таких условиях. Поэтому лучше всего сберегать урожай в овощном ящике или в холодильнике, в грязном виде».