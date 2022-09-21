Как правильно замораживать на зиму дачный урожай

Лето завершилось, а урожай плодовых и ягодных культур остался. Многие продукты с грядки используют для консервации салатов, варенья, компотов и иных угощений. А если хочется свеженького зимой, но не из погреба, что делать? Ответ простой — заморозить. «Вечерняя Москва» узнала, какие ягоды, фрукты и овощи лучше всего подходят для этих целей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам главного агронома России Октябрины Ганичкиной, заморозить на зиму можно неисчислимое количество урожая с огорода.

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— Нужно, конечно, учесть, что заморозка ягод и фруктов в обычной морозилке плохо влияет на них, так как лишает влаги. Дабы избежать этого, нужно плоды запаковывать в специальные контейнеры или пищевые брикеты, — предупредила эксперт.

Она рассказала, что любые виды сочных ягод (клубника, смородина, виноград, малина, голубика, черника и другие) нужно промыть, откинуть на дуршлаг и подсушить. Потом ягоды необходимо поместить в морозилку на поддонах. В таком состоянии замороженные продукты могут быть пригодны к употреблению на протяжении длительного времени — от месяца до полугода, подчеркнула Ганичкина.

А яблоки, груши и иные крупные плоды, по мнению специалиста, нужно измельчать и погружать на 20 минут в подкисленную воду: на 1 столовую ложку — 1 чайная ложка лимонной кислоты. После этого продукты подсушивают и подмораживают. Данная процедура позволит избежать потемнения мякоти.

— А вот овощи нужно перед заморозкой обязательно очищать. Для этого следует натереть их на крупной терке или нарезать одинаковыми дольками и отправить в пищевой пакет или емкость. Этот рецепт подходит для моркови, кабачков, капусты и ее разновидностей, — поделилась агроном.

Кстати, кабачки чистить необязательно, но из зрелых плодов лучше все же удалить семена, а сами продукты — нарезать, уточнила специалист.

— Баклажаны. С ними отдельная история: их нужно обязательно бланшировать, — предупредила Ганичкина. — Овощи нужно почистить, нарезать на кусочки, затем погрузить в кипящую подсоленную воду на пару минут. Потом заготовки нужно положить на бумажную поверхность, дождаться пока они просушатся, а уже после этого поместить в удобную емкость и отправить в морозилку.