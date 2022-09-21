Темный шоколад может снизить уровень плохого холестерина

Издание Journal of the American Heart Association публикует материал об исследовании, в ходе которого ученые доказали очевидную пользу для здоровья употребления темного шоколада. Высокий уровень холестерина представляет собой серьезную угрозу для сердечно-сосудистой, нервной и многих других систем человеческого организма.
Темный шоколад обладает множеством преимуществ для здоровья. Новое исследование показало, что, помимо прочего, он может справиться с высоким уровнем холестерина.
В эксперименте приняли участие 48 человек с избыточным весом. Возраст участников варьировался от тридцати до семидесяти лет. Ученые изучали влияние темного шоколада, а также какао и миндаля на маркеры риска ишемической болезни сердца.
В течение 4 недель испытуемые добавляли в свой рацион только миндаль в рамках умеренно-калорийной диеты, а затем миндаль с шоколадом. Наиболее заметное снижение уровня “плохого” холестерина было зафиксировано при сочетании миндаля с высококачественным темным шоколадом.