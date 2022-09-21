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1 час назад

Диетолог назвала россиянам продукты для здоровья нервной системы

Vse42.ru

Врач-диетолог Наталья Круглова перечислила богатые магнием продукты, помогающие укреплять нервную систему.

Названы продукты для здоровья нервной системы
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России отметила, что гречневая крупа, семечки и орехи полезны для здоровья нервной системы. Она объяснила, что в них содержится много магния, который она назвала "минералом спокойствия", передает издание URA.RU.

– Он содержится в цельнозерновых продуктах. Это те крупы, которые не полностью очищены от оболочек. В нашей традиционной гречневой крупе магния достаточно. Также он содержится в семечках, орехах, – рассказала Круглова.

Медик также подчеркнула важность Омега-3 жирных кислот, содержащихся в лососе, сельди и скумбрии, для стабильного эмоционального состояния.

Еда,Наталья Круглова,
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