Названы продукты для здоровья нервной системы

В беседе с журналистами член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России отметила, что гречневая крупа, семечки и орехи полезны для здоровья нервной системы. Она объяснила, что в них содержится много магния, который она назвала "минералом спокойствия", передает издание URA.RU.