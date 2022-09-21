Названы продукты для здоровья нервной системы

Врач-диетолог Наталья Круглова перечислила богатые магнием продукты, помогающие укреплять нервную систему.
В беседе с журналистами член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России отметила, что гречневая крупа, семечки и орехи полезны для здоровья нервной системы. Она объяснила, что в них содержится много магния, который она назвала "минералом спокойствия", передает издание URA.RU.
– Он содержится в цельнозерновых продуктах. Это те крупы, которые не полностью очищены от оболочек. В нашей традиционной гречневой крупе магния достаточно. Также он содержится в семечках, орехах, – рассказала Круглова.
Медик также подчеркнула важность Омега-3 жирных кислот, содержащихся в лососе, сельди и скумбрии, для стабильного эмоционального состояния.