Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что для поддержания правильной работы нервной системы необходимо включить в рацион продукты с высоким содержанием магния. Подробностями эксперт поделилась в беседе с URA.RU.

Так, известно, что магний в большом количестве содержится в цельнозерновых продуктах, неочищенных от оболочки, поэтому так важно есть гречку, семечки и орехи. Кроме этого в рацион стоит включить жирную морскую рыбу.