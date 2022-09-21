Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что для поддержания правильной работы нервной системы необходимо включить в рацион продукты с высоким содержанием магния. Подробностями эксперт поделилась в беседе с URA.RU.
Так, известно, что магний в большом количестве содержится в цельнозерновых продуктах, неочищенных от оболочки, поэтому так важно есть гречку, семечки и орехи. Кроме этого в рацион стоит включить жирную морскую рыбу.
Также медик отметила, что позитивный эмоциональный настрой поддержит разнообразие пищи. Поэтому не стоит изнурять организм жесткими диетами.
Ранее были названы самые полезные домашние заготовки.