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1 час назад

Диетолог Круглова назвала продукты для укрепления нервной системы

Мария Иглина

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что для поддержания правильной работы нервной системы необходимо включить в рацион продукты с высоким содержанием магния. Подробностями эксперт поделилась в беседе с URA.RU.

Так, известно, что магний в большом количестве содержится в цельнозерновых продуктах, неочищенных от оболочки, поэтому так важно есть гречку, семечки и орехи. Кроме этого в рацион стоит включить жирную морскую рыбу.

Также медик отметила, что позитивный эмоциональный настрой поддержит разнообразие пищи. Поэтому не стоит изнурять организм жесткими диетами.

Ранее были названы самые полезные домашние заготовки.

Еда,Видео,Наталья Круглова,
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