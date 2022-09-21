Ужин за сто рублей: рецепт ленивых голубцов от шеф-повара

Осенью часто хочется чего-то насыщенного по вкусу и простого в приготовлении. Удовлетворить оба запроса можно – приготовьте “ленивые голубцы”. А как сделать это не только быстро и вкусно, но и бюджетно, расскажет “Рамблер”.

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Ингредиенты:

Фарш “домашний” (свинина и говядина) – 600 гр (240 руб)

Капуста белокочанная – 350 гр (4 руб)

Рис круглозерный – 75 гр (8 руб)

Лук репчатый – 1 шт (3 руб)

Морковь – 1 шт (2 руб)

Яйцо куриное – 1 шт (8 руб)

Панировочные сухари – 70 гр (9 руб)

Растительное масло без запаха – 30 мл (3 руб)

Соус: Томатная паста – 1 ст/л (8 руб)

Мука – 1 ст/л (1 руб)

Плавленый сыр – 30 гр (20 руб)

Сливочное масло – 20 гр (20 руб)

Соль, перец молотый – по вкусу

Итого: 9 голубцов = 326 рублей, 1 голубец = 36 рублей. Цены актуальны для сентября 2022 года и рассчитывались, исходя из ассортимента гипермаркета “Ашан”.

Приготовление

Натрите морковь на крупной терке, лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте в сковороде на растительном масле (возьмите 15 мл). Капусту нарежьте мелкой соломкой.

В кастрюлю с кипящей, подсоленной водой отправьте капусту на пару-тройку минут, затем слейте воду или откиньте овощ на дуршлаг.

В фарш добавьте пассерованные овощи, сырое яйцо, предварительно отваренный рис, капусту, соль, перец. Все тщательно перемешайте.

Сформируйте голубцы, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте с двух сторон на сковороде, с предварительно разогретым растительным маслом (15 мл).

Обжаренные голубцы переложите в форму для запекания.

В кастрюльке или сотейнике растопите сливочное масло, затем добавьте в него муку, томатную пасту и интенсивно перемешайте.

Постепенно влейте воду, добавьте соль и перец по вкусу. Готовым соусом залейте голубцы и добавьте плавленый сыр. Отправьте голубцы в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. По истечению времени блюдо будет гарантированно готово. Его можно украсить свежей зеленью.