Ужин за сто рублей: рецепт ленивых голубцов от шеф-повара

Осенью часто хочется чего-то насыщенного по вкусу и простого в приготовлении. Удовлетворить оба запроса можно – приготовьте “ленивые голубцы”. А как сделать это не только быстро и вкусно, но и бюджетно, расскажет “Рамблер”.
Итого: 9 голубцов = 326 рублей, 1 голубец = 36 рублей. Цены актуальны для сентября 2022 года и рассчитывались, исходя из ассортимента гипермаркета “Ашан”.
Натрите морковь на крупной терке, лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте в сковороде на растительном масле (возьмите 15 мл). Капусту нарежьте мелкой соломкой.
В кастрюлю с кипящей, подсоленной водой отправьте капусту на пару-тройку минут, затем слейте воду или откиньте овощ на дуршлаг.
В фарш добавьте пассерованные овощи, сырое яйцо, предварительно отваренный рис, капусту, соль, перец. Все тщательно перемешайте.
Сформируйте голубцы, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте с двух сторон на сковороде, с предварительно разогретым растительным маслом (15 мл).
Обжаренные голубцы переложите в форму для запекания.
В кастрюльке или сотейнике растопите сливочное масло, затем добавьте в него муку, томатную пасту и интенсивно перемешайте.
Постепенно влейте воду, добавьте соль и перец по вкусу. Готовым соусом залейте голубцы и добавьте плавленый сыр. Отправьте голубцы в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. По истечению времени блюдо будет гарантированно готово. Его можно украсить свежей зеленью.
Приятного аппетита!