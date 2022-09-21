Названы несладкие продукты, которые могут привести к диабету

Врач-диетолог Александр Андреев заявил, что проблемы с уровнем глюкозы могут начаться и у тех, кто ест определенные продукты, в которых сложно заподозрить наличие сахара. Подробностями эксперт поделился в беседе с порталом "Доктор Питер".
Так, по словам медика, если есть продукты с высоким гликемическим индексом каждый день, то постепенно можно прийти к ожирению и сахарному диабету:
"Самый вредный вариант — картофель фри: такое блюдо обладает гликемическим индексом в 97 единиц, что почти столько же, как у глюкозы в чистом виде. Дело в том, что когда вы обжариваете картофель, крахмал в нем исчезает — блюдо превращается в источник быстрых углеводов".
Кроме этого, не менее вредны такие продукты, как белый хлеб, жареные пирожки или натертые маслом тосты.