Названы несладкие продукты, которые могут привести к диабету

"Самый вредный вариант — картофель фри: такое блюдо обладает гликемическим индексом в 97 единиц, что почти столько же, как у глюкозы в чистом виде. Дело в том, что когда вы обжариваете картофель, крахмал в нем исчезает — блюдо превращается в источник быстрых углеводов".