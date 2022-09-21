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46 минут назад

Диетолог Андреев назвал несладкие продукты, которые могут привести к диабету

Врач-диетолог Александр Андреев заявил, что проблемы с уровнем глюкозы могут начаться и у тех, кто ест определенные продукты, в которых сложно заподозрить наличие сахара. Подробностями эксперт поделился в беседе с порталом "Доктор Питер".

Названы несладкие продукты, которые могут привести к диабету
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам медика, если есть продукты с высоким гликемическим индексом каждый день, то постепенно можно прийти к ожирению и сахарному диабету:

"Самый вредный вариант — картофель фри: такое блюдо обладает гликемическим индексом в 97 единиц, что почти столько же, как у глюкозы в чистом виде. Дело в том, что когда вы обжариваете картофель, крахмал в нем исчезает — блюдо превращается в источник быстрых углеводов".

Кроме этого, не менее вредны такие продукты, как белый хлеб, жареные пирожки или натертые маслом тосты.

Ранее диетолог назвала продукты для укрепления нервной системы.

Еда,Александр Андреев,
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