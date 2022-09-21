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42 минуты назад

Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры

Москва24

Людям с обострением гастроэнтерологических заболеваний лучше отказаться от помидоров. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры
Фото: m24.rum24.ru

По словам эксперта, в частности, помидоры могут вызвать неприятности при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

"Так как это кислый продукт, соответственно, эти кислоты могут нарушать целостность слизистой и провоцировать обострение", – предупреждает Русакова.

"Помидоры изменяют среду мочи таким образом, что могут образовываться камни. Но это если у человека имеется склонность и если употреблять их в большом количестве", — уточнила эксперт.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о противопоказаниях к употреблению кабачков. По словам эксперта, в этом продукте содержится клетчатка, которая способна навредить людям, страдающим от гастрита и любых других заболеваниях ЖКТ.

Еда,Дарья Русакова,
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