Мед оказался полезен при заживлении ран

Недавно специалисты из Манчестерского университета провели обзор 250 научных статей за 85 лет. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Pharmaceutics.

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По словам учёных, мед может стать альтернативой противомикробным лекарствам. Правда, нужно ещё провести дополнительные исследования, чтобы понять, какие именно соединения и в каких количествах позволяют мёду оказывать на организм такое влияние.

Вообще мёд использовали раньше для лечения самых разных ран: ожогов, травм, хронических ран. Причём поступали так ещё древние египтяне. Среди соединений, которые помогают мёду заживлять раны, выделяются фенолы, дефенсин-1, метилглиоксаль.