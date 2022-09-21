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1 час назад

Мёд оказался полезен при заживлении ран

Ferra.ruиещё 1

Недавно специалисты из Манчестерского университета провели обзор 250 научных статей за 85 лет. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Pharmaceutics.

Мед оказался полезен при заживлении ран
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам учёных, мед может стать альтернативой противомикробным лекарствам. Правда, нужно ещё провести дополнительные исследования, чтобы понять, какие именно соединения и в каких количествах позволяют мёду оказывать на организм такое влияние.

Вообще мёд использовали раньше для лечения самых разных ран: ожогов, травм, хронических ран. Причём поступали так ещё древние египтяне. Среди соединений, которые помогают мёду заживлять раны, выделяются фенолы, дефенсин-1, метилглиоксаль.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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