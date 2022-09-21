Диетологи объяснили, почему во время диеты не нужно есть чернику

Диетологи рекомендуют во время диеты придерживаться некоторых правил. В частности, это касается употребления некоторых фруктов и ягод.

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Как оказалось, некоторые фрукты и ягоды по калорийности могут сравниться с фастфудом.

В эту категорию входят черника, финики и авокадо. Для диеты не подходит популярная у худеющих людей черника, потому что ягода обладает очень высокой энергетической ценностью. В 100 граммах фиников содержится 280 калорий, а один плод авокадо содержит 250 калорий.

Самым полезным для диеты оказался виноград, этим продуктом рекомендуется заменять сладкое в силу невысокой калорийности: в 100 граммах всего 65 калорий. Далее следуют банан, кокос, инжир и манго.